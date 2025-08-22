運動雲

>

樂天第一指名鍾亦恩備戰U18信心滿滿　直言中華隊伙食很不錯

▲樂天第一指名鍾亦恩備戰U18信心滿滿　直言中華隊伙食很不錯。（圖／記者胡冠辰攝）

▲樂天第一指名鍾亦恩備戰U18信心滿滿　直言中華隊伙食很不錯。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿2025中職選秀會第一指名鍾亦恩，22日正式完成簽約程序，現身桃園球場與球團會面；目前鍾亦恩正隨U18中華隊集訓，預計將作為先發輪值投手，出征9月初在日本沖繩開打的U18世界盃棒球賽。

鍾亦恩擁有182公分的身高，卻因體重僅約62公斤，一度被形容為「紙片人」，然而他近期積極增重與訓練，在營養師協助下搭配飲食與體能計畫，球速也有所突破，從原先平均136公里提升至140公里左右，成為他進入國際賽場的一大利器。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這段期間在U18集訓真的幫助很大，不只是身體強化，連心態都更穩定了，」鍾亦恩表示，此外他還特別提到與職棒二軍交手的經驗讓他收穫良多，「對上統一二軍時，雖然自己投得不錯，但也深刻體會到職棒選手對失投球的掌握能力，這是我要持續進步的地方。」

隨後鍾亦恩也分享在國家隊生活的一些趣事，他笑說台灣隊的伙食令人驚艷，「每天都有牛排、鐵板麵，還有牛丼可以吃飽，」這樣的訓練與後勤支援也讓整支隊伍氣氛積極、士氣高昂。

儘管對世界盃充滿期待，鍾亦恩也不忘提起落選的隊友，「有些原本一起拼的夥伴最後沒能同行，真的替他們感到難過，但我會帶著他們的精神去打好每一場比賽。」

關鍵字： 中華職棒樂天桃猿鍾亦恩

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

道奇教練團：大谷投球沒力　羅伯斯直言「今晚不屬於他」

道奇教練團：大谷投球沒力　羅伯斯直言「今晚不屬於他」

湖人該網羅前勇士冠軍威金斯？　專家：具備洛城急需3D特質

湖人該網羅前勇士冠軍威金斯？　專家：具備洛城急需3D特質

林昱珉復出被打爆！2.2局挨8安失6分　防禦率升至7.48

林昱珉復出被打爆！2.2局挨8安失6分　防禦率升至7.48

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

【這什麼操作】2千萬勞斯萊斯魅影突「華麗鬼切」撞飛騎士

熱門新聞

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋傳接運動部長　年收入上看600萬

2鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢

3《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作！

4富邦悍將簽下9名新秀！1投變「空氣」

5中華隊U15亞洲盃10比0擊退菲律賓

最新新聞

1支持台灣帕拉運動　雲豹能源捐30萬

2台鋼巨蛋手感冰？休息室貼太陽圖加溫

3張育豪只簽1.5年　林華韋：少見但尊重

4龍隊下放王維中　再找新洋投

5悍將9新秀簽約　林威助給課題

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366