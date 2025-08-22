▲樂天第一指名鍾亦恩備戰U18信心滿滿 直言中華隊伙食很不錯。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿2025中職選秀會第一指名鍾亦恩，22日正式完成簽約程序，現身桃園球場與球團會面；目前鍾亦恩正隨U18中華隊集訓，預計將作為先發輪值投手，出征9月初在日本沖繩開打的U18世界盃棒球賽。

鍾亦恩擁有182公分的身高，卻因體重僅約62公斤，一度被形容為「紙片人」，然而他近期積極增重與訓練，在營養師協助下搭配飲食與體能計畫，球速也有所突破，從原先平均136公里提升至140公里左右，成為他進入國際賽場的一大利器。

「這段期間在U18集訓真的幫助很大，不只是身體強化，連心態都更穩定了，」鍾亦恩表示，此外他還特別提到與職棒二軍交手的經驗讓他收穫良多，「對上統一二軍時，雖然自己投得不錯，但也深刻體會到職棒選手對失投球的掌握能力，這是我要持續進步的地方。」

隨後鍾亦恩也分享在國家隊生活的一些趣事，他笑說台灣隊的伙食令人驚艷，「每天都有牛排、鐵板麵，還有牛丼可以吃飽，」這樣的訓練與後勤支援也讓整支隊伍氣氛積極、士氣高昂。

儘管對世界盃充滿期待，鍾亦恩也不忘提起落選的隊友，「有些原本一起拼的夥伴最後沒能同行，真的替他們感到難過，但我會帶著他們的精神去打好每一場比賽。」