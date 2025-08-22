29場登板防禦率僅1.74　樂天後援大將賴胤豪強調心態是關鍵

▲賴胤豪。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿後援投手賴胤豪今年表現亮眼，目前出賽29場，防禦率僅1.74，且已連續4場未失分，成為牛棚的重要戰力；談到與去年相比的轉變，他認為關鍵在於心態與機會的把握。

「心態吧，就是心態最重要，然後跟怎麼去把握這個機會，這是最重要的，」賴胤豪表示，去年成績大起大落，但也讓他在完整球季的磨練下逐漸明白，該如何調整與面對挑戰。

「去年成績應該說大起大落，就是在這之中磨練一整個球季之後，會比較了解說你現在要、該做些什麼，」賴胤豪接著說。

在配球方面，他和隊上捕手群也建立良好默契，從一開始主要依靠捕手安排，到現在能更主動掌握節奏；「一開始閔勳會先幫我去做配球，我也是參考他，可是到現階段我可以去掌控一些事情，他也會相信我丟這顆球，就是我們兩個有磨合。」

至於如何維持穩定狀態，賴胤豪透露，除了例行訓練外，賽中熱身前由體能教練安排的「誘發」動作，幫助身體連動更順暢，是他今年表現穩定的重要因素。

「在要準備熱身的時候，熱身前都會有體能教練帶我們做，就是先給我們一些誘發，讓身體連動比較好，我覺得今年有做這個對人影響蠻大。」

談到學長們的幫助，賴胤豪最後則謙虛表示，每位前輩都給過寶貴建議，自己則努力從中吸收，「應該說每個學長都有給我建議，就是吸收嘛。」