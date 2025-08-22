羅伯斯點評「不符預期」康佛托　「不會無限期給機會」

▲康佛托打擊極度低迷、狀態不符預期。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日接受美國棒球節目《Foul Territory》訪問，談及本季表現低迷的外野手康佛托（Michael Conforto），明言「不會無限期給予機會」，語氣罕見嚴厲。

康佛托今年轉戰道奇，他在大聯盟累積167轟具備實績，原被期待能補強左打長打火力。然而本季至今表現不振，打擊率僅0.188，擊出9發全壘打，整體貢獻大幅低於預期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

節目主持人問道，「這是個所有球迷都想知道的問題，你認為康佛托能在季後賽有所發揮嗎？」羅伯斯回答，「這個問題目前我也無法保證，一切取決於他自己，我們會考量他的過往經驗與近期表現，以及是否有替代人選可用。」

羅伯斯指出，「就目前而言，他的上壘率並不算太差，面對右投時仍是個好的選項，不過我不打算長期給他機會。」隨後他表示，「但如果他能成為我們季後賽的主要戰力，那是最理想的情況。」

昨（21）日道奇對戰科羅拉多落磯一役，康佛托以第6棒、左外野手先發，4打數無安打，吞下1次三振，且在守備上發生傳球失誤，導致對手添加分數；今日再度面對落磯，他擔綱球隊第4棒，仍是無安打演出，雖進帳1分打點，但挨2次三振伺候，狀態持續探底。