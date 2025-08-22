道奇傳奇左投克蕭力奪第8勝仍自責　曝第6局留下遺憾

▲克蕭奪勝但6局留下遺憾。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）今（22）日客場先發出戰科羅拉多落磯，主投5.2局、失3分，順利摘下本季第8勝，賽後他坦言對自己的內容略感不滿、有所遺憾，但肯定牛棚與打線給予的支援，並形容這場勝利「得來不易」。

今日比賽在海拔5280英尺（1610公尺）的庫爾斯球場舉行，在高地環境投球對投手來說極為不利、非常難適應。克蕭坦言，「在科羅拉多，沒有任何事情是理所當然的，今天能拿下這場勝利真的很棒。」

他也感謝隊友火力支援與後援接手壓陣，「牛棚投手們都穩定完成任務，打線在開局就提供大量分數，守備上也有精彩表現。」

克蕭在首局取得2分領先後，因投手犯規導致失分，賽後他主動檢討，「那球完全是我自己的錯，當時在想投手守備動作，花太多時間才踩出投手板，造成了犯規，不能怪任何人。」

他也提到6局時未能完成投球任務留下遺憾，「2出局後的四壞球實在不該出現，若能投出6局失2分，我會更滿意。不過卡斯帕里斯（Ben Casparius）接手之後穩穩收尾，非常感謝他的幫忙。」

雖然未能完美壓制對手，克蕭仍成功守住比賽節奏，此役道奇打線由佛里曼（Freddie Freeman）2分砲領銜開局得分，最終以9比5獲勝，4連戰扳平以和局作收，也在與教士的分區龍頭決戰前穩住氣勢。