羅伯斯贏球大悅：首局就有好開始　喊話教士龍頭之爭「非贏不可」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今（22）日靠著佛里曼（Freddie Freeman）領銜的火力，以9比5擊敗科羅拉多落磯，將系列戰扳成2勝2敗平手。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後難掩笑容並展望下一戰，強調與聖地牙哥教士的龍頭對決「非贏不可」。

第1局貝茲選到四壞保送後，佛里曼隨即敲出2分砲，為道奇定下勝利基調。全場打線揮出12支安打、攻下9分，羅伯斯盛讚，「首局就打出很好的開始，佛里曼幫我們帶動氣勢，今天全隊的打擊都很活力，打出很多關鍵一擊。」

傳奇先發投手克蕭（Clayton Kershaw）今日主投5.2局，被敲6安打、失3分，拿下本季第8勝。羅伯斯表示，「他跟往常一樣，給了我們贏球的機會，原本還想讓他撐到第6局結束。」

道奇目前與教士激烈競爭國聯西區第1，明天（23日）起將展開3連戰。羅伯斯坦言對落磯系列賽「原本希望能橫掃，但也接受2勝2敗的結果」。

隨後他話鋒一轉，「不論排名如何，接下來對教士的比賽，我們非贏不可。他們現在是龍頭，士氣正旺，一定會全力以赴，我們也要做好萬全準備迎戰。」