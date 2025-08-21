U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

▲U15中華隊。（圖／中華棒協提供）



記者胡冠辰／綜合報導

第12屆U15亞洲青少棒錦標賽今（21日）晚間進行超級循環賽，中華隊此役展現強大火力，以10比0提前在6局結束比賽，擊敗菲律賓；本戰過後，台灣在超級循環賽戰績1勝1敗，明晚6點半將迎戰日本，勝者將直闖冠軍戰，輸球則僅能挑戰季軍。

稍早日本以5比1擊敗南韓，目前日本戰績2勝0敗，暫居榜首；台灣與南韓同為1勝1敗，菲律賓則吞下兩敗。

依賽程推算，南韓明日下午1點半出戰菲律賓，勝面較高，若結果如預期，中華隊必須在晚間對戰日本時拿下勝利，才能藉由比較TQB（對戰優質率）爭取冠軍戰門票。

首局下半，中華隊立即展開攻勢，溫以恩敲出三壘安打，隨後曾乙喆擊出內野滾地球，掩護隊友跑回本壘，率先攻下1分。



二局下，中華隊再度發動進攻，單局擊出4支安打，並把握對手兩次守備失誤，將比分擴大至5比0。



三局下，陳瑞鑫、葉幸福、孫駿彥藉由安打與保送攻佔滿壘，莊子濬擊出二壘滾地球，造成菲律賓守備失誤，中華隊再添2分。



四局下，江金澄擊出長打並靠著對方失誤推進至三壘，隨後陳瑞鑫適時安打送回分數，中華隊將領先優勢拉開至8比0。



五局下，溫以恩、曾乙喆、江金澄藉安打與保送進佔滿壘，菲律賓隨即更換投手阿戈霍（Kristoffer Agojo）上場救援，順利解決失分危機，將戰線延長。



六局下，葉幸福選到保送後成功盜上得點圈，陳泊佑敲安送回隊友，最後溫以恩再補上安打攻下第10分，中華隊以10比0提前結束比賽。



賽後，中華隊總教練邱耀宇表示，今日選手心態較為放鬆，需要在比賽中更加專注。明日將面對強敵日本，他強調所有投手都要隨時準備，全力爭取勝利。



先發投手趙晟皓主投4.2局，僅被敲出2支安打並送出8次三振。他賽後表示，給自己80分，控球穩定性仍有進步空間。他也提到，因為有家人到場支持，讓自己更有信心發揮。