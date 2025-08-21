史坦頓關鍵轟談球隊氣勢　洋基「點燃所有引擎」兩戰14轟平紀錄

▲史坦頓（Giancarlo Stanton）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今（21日）靠著史坦頓（Giancarlo Stanton）在延長賽轟出關鍵2分全壘打，最終以6比4擊敗光芒，收下5連勝；賽後史坦頓表示，球隊近期打線火燙，「我們打得又強勁又及時，幾乎所有環節都在發揮，這樣的氣勢正好延續到週末。」

條紋軍終結者貝德納（David Bednar）於9局下半出現亂流後，史坦頓在延長賽代打上場，轟出一支兩分炮，而威爾斯（Austin Wells）則在同場比賽中加映雙響砲，聯手幫助洋基在史坦布瑞納球場（George M. Steinbrenner Field）以6比4擊敗光芒，拿下5連勝。

「這是一趟很棒的客場之旅，」史坦頓說，「我們一直在打出強勁擊球，把球打向空中，打了很多全壘打，關鍵時刻的安打也有，我們幾乎各方面都在發揮，能把這種狀態延續到週末真的很好。」

洋基（69 勝 57 負）接連橫掃紅雀與光芒，在進入22日於布朗克斯開打、對上世仇紅襪的關鍵系列戰前，已經拿下5連勝，氣勢正旺。

比賽一度在9局下半由貝德納掌控，他只差一個好球就能收下勝利，沒想到卻被光芒費杜西亞（Hunter Feduccia）敲出追平的兩分二壘打，將比賽逼入延長賽。

這時史坦頓登場，面對光芒火球男費爾班克斯（Pete Fairbanks）的四縫線速球，轟出深遠全壘打；這是他近6場比賽中的第5轟。

「他是我見過最專注的球員之一，」隊長賈吉（Aaron Judge）說，「即使整場沒上場，他也隨時準備好迎接那一刻，他真的做到了。」

過去代打曾是史坦頓的弱點，但如今他已經找到方法，無論是否先發，都能保持比賽專注度。

由於雙肘痠痛，史坦頓直到6月16日才復出，自從歸隊後，他展現出去年季後賽的火力，46場比賽中擊出15發全壘打、40分打點，打擊率高達 .311（148打數46安打）。

「他現在在心理層面的準備非常出色，知道該如何調整，」總教練布恩（Aaron Boone）提及，「他對自己打擊的認知非常清楚，完全像一頭猛獸。」

洋基在本系列賽中共擊出14支全壘打，追平自1901年以來的大聯盟兩場比賽最多轟紀錄，這項紀錄先前由1999年紅人保持，而布恩當時正是該隊球員。

光芒投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）也甘拜下風說，「他們真的很火熱。有時候你就是會遇到這樣的打線，過去兩天他們打出的全壘打數量真的太誇張了。」

Austin Powers pic.twitter.com/OF8xGlqIw7 — New York Yankees (@Yankees) August 21, 2025

洋基終結者威廉斯（Devin Williams）在第10局雖被擊出帶有打點的安打，但仍成功守住，拿下自7月29日（同樣對光芒）以來的首度救援成功。

前一晚洋基才追平隊史紀錄，單場擊出9發全壘打，本場比賽葛里沙姆（Trent Grisham）與威爾斯各自雙響砲，進一步展現火力。

「這幾個系列戰我們都在打出屬於我們的比賽，」賈吉最後說，「我們會繼續專注，控制能掌握的事情，並且完成目標。」