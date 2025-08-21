摩頓相隔6年擊敗前東家！　老虎7比2退太空人完成三連戰橫掃

▲老虎41歲老將摩頓（Charlie Morton）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎21日以7比2擊敗休士頓太空人，完成系列賽3連戰橫掃；41歲老將摩頓（Charlie Morton）繳出6局優質先發並飆出8次三振，這是他自2019年以來首次擊敗老東家。

老虎本季在首局的火力排名大聯盟前十，本場比賽再次展現；1局下半他們讓太空人先發瓦爾迪茲（Framber Valdez）投出第29球才抓到首個出局，並攻下6分。

先發捕手丁格勒（Dillon Dingler）在1局下半挹注一支413英呎帶有打點的三壘安打，賽後他分析：「你必須把球打高，因為他的球路幾乎都是往下掉，他有些球會彈地，所以正好符合我們的策略，但我認為不能太被動。」

NO SERIOUSLY I'M HAVING A BLAST pic.twitter.com/rayBR2NL6C — Detroit Tigers (@tigers) August 20, 2025

老虎總教練辛區（A.J. Hinch）也盛讚球員們的表現：「這已經是打席表現的極致示範了，從控制好球帶、耐心選球，到不貪心強拉，每一次打擊都有目的，雖然並不完美，但執行得非常出色；我認為當我們能把這些打席串聯起來時，我們就是一支充滿爆發力的球隊。」

首局包括伊巴涅茲（Andy Ibáñez）、托克爾森（Spencer Torkelson）與巴耶茲（Javier Báez）都貢獻安打，幾乎完成「團隊循環打擊」；即便最後因一記雙殺結束攻勢，老虎仍在首局打滿9人，這已是本季第5次。

8 K day for Charlie Morton pic.twitter.com/F1J1wUZCPI — Detroit Tigers (@tigers) August 20, 2025

丁格勒接著補充道：「我們已經有幾場比賽能快速打出領先，這讓我們更能進入比賽狀態，但同時也提醒我們不能鬆懈。」

在打線大爆發的支援下，摩頓表現更顯游刃有餘，他6局僅失2分，並以8次三振封鎖太空人火力，終於再度擊敗昔日效力的球隊。