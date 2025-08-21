舒瓦伯炸裂第45轟國聯最多！　費城人橫掃水手締造隊史經典系列賽

▲費城人當家重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

費城人本週在主場市民銀行球場展現驚人火力與宰制力，21日以11比2痛宰西雅圖水手完成系列賽橫掃，賽後費城人不僅締造本季最佳系列戰，更被認為是隊史最經典的表現之一。

34 combined punch-outs from our southpaw starters pic.twitter.com/Vrwhe2t3lw [廣告]請繼續往下閱讀... August 20, 2025

三戰下來，費城人共擊出48支安打，創下自1999年以來的新高紀錄；投手群則送出46次三振，寫下自1900年以來的球隊新猷。

21日的系列賽中，透納（Trea Turner）單場擊出5支安打，將個人連續安打場次推進至10場，期間打擊率高達 .522，OPS更達到1.237；賽後他說：「現在感覺就像我們正在打出最佳的棒球，大家都有所貢獻，這真的是一種團隊的努力。」

High-fives for a dominant first half of the week pic.twitter.com/oy9Bex0PAQ — Philadelphia Phillies (@Phillies) August 20, 2025

舒瓦伯（Kyle Schwarber）同場加映夯出本季第45發全壘打，持續領跑國聯，他單場掃下5分打點，累積至109打點，創下個人單季新高，目前正朝著單季57轟的節奏邁進，僅差一支便能追平霍華德（Ryan Howard）在2006年創下的隊史紀錄（58轟）。

同樣狀態火熱的還有史考特（Bryson Stott），近20場打擊率高達 .353；哈波（Bryce Harper）則在本週一轟出兩發440呎大號全壘打，他在過去35場比賽中維持1.010OPS。

And for our 20th hit of the game... Schwarbomb 45 pic.twitter.com/hBc3sNkHxS — Philadelphia Phillies (@Phillies) August 20, 2025

除了火力輸出，費城人系列賽先發投手群表現同樣驚人：蘇亞雷斯（Ranger Suárez）首戰送出10K、桑切斯（Cristopher Sánchez）次戰繳出12K；盧薩多（Jesús Luzardo）最終戰再添12K。

根據Elias運動局統計，這是費城人自1893年現行投手丘距離啟用以來，首次連續3戰先發投手都繳出雙位數三振；盧薩多賽後表示：「身為先發輪值，最重要的就是持續下去，證明我們是頂尖的先發群，每個人上場都專注完成自己的任務。」

整體而言，三名先發合計34次三振，加上牛棚的12K，三戰總計46次三振，刷新隊史三連戰紀錄。

Certified Zeus gem pic.twitter.com/v3iNugDFKi — Philadelphia Phillies (@Phillies) August 20, 2025

總教練湯姆森（Rob Thomson）對此提及，「最令人印象深刻的是，這正好是連打13天沒有休兵的最後階段，我們的球員仍打出滿滿能量，整個系列賽在各個層面都表現優異。」

最後他強調對球隊早已充滿信心：「我知道他們是誰，他們堅韌、會拼搏，Wheeler的情況令人難過，我也替他和家人感到心疼，但比賽不會因此取消，我們必須繼續打下去。」