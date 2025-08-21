運動雲

>

舒瓦伯炸裂第45轟國聯最多！　費城人橫掃水手締造隊史經典系列賽

▲費城人當家重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人當家重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

費城人本週在主場市民銀行球場展現驚人火力與宰制力，21日以11比2痛宰西雅圖水手完成系列賽橫掃，賽後費城人不僅締造本季最佳系列戰，更被認為是隊史最經典的表現之一。

三戰下來，費城人共擊出48支安打，創下自1999年以來的新高紀錄；投手群則送出46次三振，寫下自1900年以來的球隊新猷。

21日的系列賽中，透納（Trea Turner）單場擊出5支安打，將個人連續安打場次推進至10場，期間打擊率高達 .522，OPS更達到1.237；賽後他說：「現在感覺就像我們正在打出最佳的棒球，大家都有所貢獻，這真的是一種團隊的努力。」

舒瓦伯（Kyle Schwarber）同場加映夯出本季第45發全壘打，持續領跑國聯，他單場掃下5分打點，累積至109打點，創下個人單季新高，目前正朝著單季57轟的節奏邁進，僅差一支便能追平霍華德（Ryan Howard）在2006年創下的隊史紀錄（58轟）。

同樣狀態火熱的還有史考特（Bryson Stott），近20場打擊率高達 .353；哈波（Bryce Harper）則在本週一轟出兩發440呎大號全壘打，他在過去35場比賽中維持1.010OPS。

除了火力輸出，費城人系列賽先發投手群表現同樣驚人：蘇亞雷斯（Ranger Suárez）首戰送出10K、桑切斯（Cristopher Sánchez）次戰繳出12K；盧薩多（Jesús Luzardo）最終戰再添12K。

根據Elias運動局統計，這是費城人自1893年現行投手丘距離啟用以來，首次連續3戰先發投手都繳出雙位數三振；盧薩多賽後表示：「身為先發輪值，最重要的就是持續下去，證明我們是頂尖的先發群，每個人上場都專注完成自己的任務。」

整體而言，三名先發合計34次三振，加上牛棚的12K，三戰總計46次三振，刷新隊史三連戰紀錄。

總教練湯姆森（Rob Thomson）對此提及，「最令人印象深刻的是，這正好是連打13天沒有休兵的最後階段，我們的球員仍打出滿滿能量，整個系列賽在各個層面都表現優異。」

最後他強調對球隊早已充滿信心：「我知道他們是誰，他們堅韌、會拼搏，Wheeler的情況令人難過，我也替他和家人感到心疼，但比賽不會因此取消，我們必須繼續打下去。」

關鍵字： 費城費城人MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／正式解散！　高雄鋼鐵人退出PLG職籃

快訊／正式解散！　高雄鋼鐵人退出PLG職籃

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

大谷翔平進化成「全新投手」　三大關鍵改變震撼聯盟

大谷翔平進化成「全新投手」　三大關鍵改變震撼聯盟

快訊／台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

快訊／台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列

U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列

獨家／台灣男籃4號位斷層　田壘笑稱要開「長人訓練營」

獨家／台灣男籃4號位斷層　田壘笑稱要開「長人訓練營」

沒有空氣！桃猿新秀全達成共識　首輪鍾亦恩簽約金破500萬

沒有空氣！桃猿新秀全達成共識　首輪鍾亦恩簽約金破500萬

道奇新援差點「完全打擊」！　柯爾單場4安先感謝教練團

道奇新援差點「完全打擊」！　柯爾單場4安先感謝教練團

悍將8月4勝追平去年！鋒總點名林澤彬關鍵安打　陳愷佑攻守獲讚

悍將8月4勝追平去年！鋒總點名林澤彬關鍵安打　陳愷佑攻守獲讚

兄弟連線「有很大的力量」！張育成見證張進德生涯首盜：有技巧

兄弟連線「有很大的力量」！張育成見證張進德生涯首盜：有技巧

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

熱門新聞

快訊／正式解散！　高雄鋼鐵人退出PLG職籃

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

大谷翔平進化成「全新投手」　三大關鍵改變震撼聯盟

快訊／台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列

獨家／台灣男籃4號位斷層　田壘笑稱要開「長人訓練營」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1正式解散　鋼鐵人退出PLG職籃

2鄧愷威為何還能先發？ 教頭告訴你

3聯盟官網揭大谷翔平三大關鍵改變

4台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

5U18最終名單！7名準職棒球員入列

最新新聞

118次本壘出局　響尾蛇三壘指遭開除

2大谷翔平生涯第1000場出賽吞賽季首敗

3林智勝引退系列賽壓軸嘉賓亮相！

4正式解散　鋼鐵人退出PLG職籃

5鄭怡靜、簡彤娟今晚爭瑞典大滿貫4強

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366