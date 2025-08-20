中職回饋列車開進花東　點燃基層棒球熱情

▲▼中職回饋列車。（圖／中職提供）

中華職棒大聯盟基層棒球公益回饋列車今年再度前進花東，攜手台灣運彩，為基層棒球注入新活力，協助學校推廣與發展棒球運動。本次活動於8月19日展開，台東地區四所學校——紅葉國小、桃源國中、臺東體中及卑南國小的小球員們，共同前往台東棒球場觀賞味全龍對戰台鋼雄鷹的職棒賽事，近距離感受職業棒球的熱血魅力。

台灣運彩長期支持中華職棒各項活動，包括季前宣傳及季中新人選拔會。今年更以實際行動加入回饋列車，與聯盟一同前進花東，為基層棒球盡一份心力。台灣運彩首席顧問蔡明哲親自出席，並致贈紀念毛巾給小球員，表達鼓勵與支持。蔡顧問指出，花東地區孕育不少優秀職棒球員，但相較於西部，東部資源有限，舉辦職棒比賽機會也較少。透過回饋列車，讓小球員有機會近距離觀賽、感受比賽氛圍，激發對棒球的熱情。他也特別提到，看到小朋友自製加油看板為選手應援，十分感動，相信這將成為他們珍貴的回憶。

中華職棒回饋列車今年邁入第24年，持續灌溉台灣棒球基層。蔡顧問表示，「棒球是台灣的國球，一棒接一棒、一代接一代。花東地區長年培育出不少優秀選手，從深耕基層開始，才能讓棒球傳承持續茁壯，為台灣棒球的未來奠定穩固基礎。」

回饋列車將持續巡迴全台，中華職棒將走入校園與社區，實踐棒球精神傳承，讓這份熱情延伸至每個角落。聯盟也誠摯邀請更多單位響應基層棒球回饋行動，陪伴孩子在熱情中成長，一步步朝夢想邁進，未來站上更高舞台，成為台灣的驕傲。

