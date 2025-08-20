全運會獎座、獎牌、公仔與伴手禮亮相　融合雲林文化與在地特色

運動雲

▲114全國運動會在雲林。縣府18日舉行「114年全國運動會獎座獎牌暨貴賓、隊職員伴手禮露出發表記者會」，展出團體獎獎座、獎牌、公仔與伴手禮 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲114全國運動會在雲林。縣府18日舉行「114年全國運動會獎座獎牌暨貴賓、隊職員伴手禮露出發表記者會」，展出團體獎獎座、獎牌、公仔與伴手禮 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

114全國運動會在雲林。縣府18日舉行「114年全國運動會獎座獎牌暨貴賓、隊職員伴手禮露出發表記者會」，展出團體獎獎座、獎牌、公仔與伴手禮。縣長張麗善表示，獎座、獎牌與公仔融合雲林豐厚文化底蘊與在地特色，與對選手最高敬意，展現全運會融合運動、土地、人文、觀光與永續的魅力美學。
 
縣長張麗善表示，114全國運動會將於10月18日至23日舉行，這也是雲林縣睽違20年再度舉辦全國最高等級運動賽事。全縣以最高規格與熱情籌備賽事，除了新建國際標準田徑場做為主場地，其他賽事場地修繕優化陸續完善，給選手最好、最棒的競技場地，展現最佳實力。

▲114全國運動會在雲林。縣府18日舉行「114年全國運動會獎座獎牌暨貴賓、隊職員伴手禮露出發表記者會」，展出團體獎獎座、獎牌、公仔與伴手禮 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲公仔以吉祥物「雲寶弟」與「雲寶妹」為主，不僅能做為獎牌座，還可變身手機架，創新實用。 （圖／記者游瓊華翻攝）
 
張麗善指出，除了賽事籌辦，籌備處在獎座、獎牌、公仔，與貴賓、選手伴手禮等更是精心設計、準備。讓選手不僅在賽場上享受競技熱力，同時留下與眾不同的榮耀紀念與溫暖熱情人情味。全運會獎座由竹藝師劉曜誠選用雲林特產孟宗竹打造穩重基座，象徵「立足大地、展望未來」；纏花工藝師林佩瑩演繹春仔花的柔韌與繁盛；黏土藝術創作者製作祥龍與布袋戲偶，展現運動價值與文化情感的融合，傳達對土地、文化與生命力的致敬。

▲114全國運動會在雲林。縣府18日舉行「114年全國運動會獎座獎牌暨貴賓、隊職員伴手禮露出發表記者會」，展出團體獎獎座、獎牌、公仔與伴手禮 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲獎牌設計以「雲為天、糧為地」為設計主軸 。（圖／記者游瓊華翻攝）

獎牌設計以「雲為天、糧為地」為設計主軸，圖騰融入雲林地圖、祥雲與稻穀意象，傳達雲林物產豐饒是台灣糧倉，人民具備不屈不饒的運動家精神，世代為家鄉努力，讓榮耀綿延。而中央簍空的雲林地圖設計，象徵選手於雲林參賽，在競技場上爭取最高榮耀，展現「稻浪飄香 載夢而行」的意境，傳遞「榮耀共襄、萬象更新」的精神。公仔則以本屆全運會吉祥物「雲寶弟」與「雲寶妹」為主，象徵「守護榮耀、時刻相隨」。不僅能做為獎牌座，還可變身手機架，創新實用。
 
全運會籌備處表示，全運會伴手禮包括海清宮手工皂、豐泰公司後背包、 阿甘薯叔番薯點心、昶典貴賓保溫瓶、精美絲巾、福懋興業公司自動直傘、舒跑咖啡貴賓組（舒跑公司）、鷹果咖啡禮盒、豐世紀Cutey 能量果凍、西螺鎮農會穗美人米磚、瑞春醬油有限公司精釀醬油、虎尾鎮農會嚴選花生、 昇樺食品有限公司鮮雞精、麥寮鄉農會牛蒡茶、林內鄉農會芭拔茶、古坑鄉農會濾掛咖啡、劍湖山世界酷咖啡、嘉一香食品豬肉醬。透過具代表性的伴手禮組合，讓來訪貴賓、隊職員與民眾都能把雲林的溫度與好味道帶回家，進一步推廣地方品牌與農產價值。

▲114全國運動會在雲林。縣府18日舉行「114年全國運動會獎座獎牌暨貴賓、隊職員伴手禮露出發表記者會」，展出團體獎獎座、獎牌、公仔與伴手禮 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲114全國運動會在雲林，除了賽事籌辦，籌備處在獎座、獎牌、公仔，與貴賓、選手伴手禮等更是精心設計、準備。。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

關鍵字： 運動文化雲林全運會伴手禮

﻿

