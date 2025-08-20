U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列





記者王真魚／綜合報導

18U世界盃中華隊今天在台南持續集訓，並召開選訓會議，最終20人名單確定出爐，當中包括7名準職棒好手。

捕手3人：張育豪（高雄普門）、江庭毅（桃園平鎮）、游能茗（台中西苑）

張育豪（去年亞青國手）與 江庭毅獲教練團延攬，擔任核心捕手；另加入兼具靈活守備與多位置能力的游能茗，提升戰術調度彈性。其中張育豪、江庭毅今年季中選秀獲富邦悍將青睞，分別為首輪、第4輪選進。

投手7人：劉任右（桃園平鎮）、何樺（桃園平鎮）、賴謙凡（桃園大溪）、陳世展（東大體中）、鍾亦恩（台中西苑）、王奕翔（台中西苑）、蘇嵐鴻（高雄三民）

陳世展、鍾亦恩、王奕翔皆為樂天桃猿今年指名球員。陳世展有「東體潛水艇」之稱，今年選秀獲樂天桃猿第3指名。鍾亦恩為「瑞春醬油」第5代，是桃猿今年首輪指名左投，這是他生涯首度入選國家隊，王奕翔則是桃猿以第五輪選進的西苑王牌右投，今年玉山盃投出最快146公里刷新個人最速，獲選大會MVP。

內野：張乙安（新北穀保）、許書誠（高雄高苑）、吳承皓（台中西苑）、李楷棋（興大附農）、曾聖恩（新北穀保）、阮宥瑋（興大附農）

西苑高中二壘手吳承皓今年選秀在第4輪獲得味全龍青睞，被視為未來可塑之才，總教練葉君璋認為他是「會比賽的選手」，無論打擊或守備的臨場反應與思考能力都相當不錯，「他在高中成績不錯，整體條件也好，相信對球隊將有所幫助。」

外野手：帕蘇拉‧塔基斯利尼安（新北穀保）、林珺希（桃園大溪）、蔡琞傑（新北穀保）、楊才鋒（興大附農

蔡琞傑是中信兄弟今年選秀第一指名的穀保家商外野手蔡琞傑。對蔡琞傑的印象，總教練平野惠一在當時的選秀會後指出，「他最大的魅力是能守中線，內外野都能勝任，具備工具人特質，是他的最大亮點。打擊也有不錯的力量，印象相當深刻。」

總教練廖宏淵表示，考量到連續比賽的高強度，捕手消耗量不下於投手，「一旦有人受傷，其他捕手將會非常吃重，這不是能輕易由其他位置球員取代的角色，因此決定3人全帶。」

廖宏淵進一步指出，游能茗除蹲捕外，也能兼任外野與一壘，讓調度更具彈性。 另外張乙安同樣能夠兼任投手，林珺希和蘇嵐鴻則被設定為終結者，為後段比賽增添戰力選項。

