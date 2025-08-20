運動雲

大谷翔平轟44號「爆速彈」！單季120得分達成　道奇11比4大勝落磯

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平，今對戰落磯於第二打席敲出暌違6場的第44號陽春砲，這一擊瞬間引爆全場，也讓敵隊主場一片譁然。道奇此戰以11比4大勝落磯，系列戰扳回一城。

道奇在首局靠著弗里曼（Freddie Freeman）、T赫南德茲（Teoscar Hernández）連續二壘安打先馳得點。2局上，7月底交易加盟的柯爾（Alex Call）轟出加入道奇後首支、同時也是本季第4發全壘打。隨後大谷以擊球初速115.9英里（約186.5公里）的「爆速彈」，掃出今年個人第44轟。

比賽來到2局上，道奇已先拿3分，兩出局無人上壘，大谷面對過去對戰手感不錯的左投岡伯（Austin Gomber），雖然首打席遭到壓制，但第二打席馬上找到感覺，在1好1壞後鎖定一顆內角速球（90.6英里，約145.8公里），一棒轟向右外野看台。

這發全壘打擊球仰角僅19度，卻以115.9英里（約186.5公里）的驚人初速飛出，飛行距離達413英尺（約126公尺），宛如「子彈列車」。

這不僅是他暌違6場再度開轟，也讓他在126場比賽就達成44轟，創下個人生涯最快進度。

超乎想像的擊球也讓球迷熱議，轉播聊天室和社群不斷驚嘆：「打球太快了吧！」「根本像飛彈」「怎麼會飛出去？」「簡直子彈一樣！」。

靠著這發「超爆速」全壘打，大谷再一次展現「怪物本色」，追上費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber），與他並列國聯全壘打王。

美媒《Dodgers Nation》記者麥凱恩（Doug McKain）更撰文指出，大谷翔平「毫無疑問是MVP的最強候選人。」

3局第3打席，大谷翔平選到四壞保送，柯爾、羅哈斯（Miguel Rojas）、肯尼迪（Buddy Kennedy）接連敲出安打，單局再灌3分，道奇在比賽初段就建立7分領先優勢。

7局第5打席在一、三壘有人的情況下，大谷翔平擊出一壘強勁滾地球，雖被攔下卻全力衝刺跑壘，避免雙殺，讓三壘跑者科爾（Cole）回本壘得分。隨後貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）接連安打，大谷也從二壘跑回來，完成單場第二次得分，也正式達成單季120得分。

根據外媒報導，大谷目前是本季大聯盟唯一超過100分的球員，獨走得分榜。第二名是洋基隊重砲賈吉（Aaron Judge）的97分。若大谷能將得分推進至150分大關，將締造自2000年太空人貝格威爾（Jeff Bagwell）後，暌違25年的紀錄。

投手方面，先發右投希恩 (Emmet Sheehan)雖然丟掉4分，但仍投滿本季最長的6局，順利收下第4勝。終場道奇全場敲出18支安打、全員先發都有安打紀錄，火力全開在客場大勝。
 

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

