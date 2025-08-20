運動雲

昔日搭檔「牆哥」宣布退休　畢爾深情告白：沒有沃爾就沒有我

▲▼巫師畢爾、沃爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲昔日巫師雙槍畢爾、沃爾。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

5屆全明星、前巫師主控「牆哥」沃爾（John Wall）宣布高掛球鞋，結束13年職籃生涯。昔日搭檔畢爾（Bradley Beal）發文致意，回顧2人並肩作戰的歲月，感性寫下「沒有Dub（沃爾）就沒有BB（畢爾）」。

沃爾昨（19）晚在Instagram上宣布正式退休，他是2010年NBA選秀狀元，職業生涯效力過華盛頓巫師、休士頓火箭、洛杉磯快艇，曾5度入選明星賽、另有1次年度第3隊、1次年度防守第2隊。

2016-17賽季是沃爾生涯高峰，場均23.1分、10.7助攻，率領巫師拿下自1978-79賽季以來最高的49勝，並打進東區準決賽。生涯總計647場出賽，平均能攻下18.7分、8.9助攻、4.2籃板、1.6抄截。

畢爾與沃爾在華盛頓共同奮戰9個賽季，組成廣為人知的「巫師雙槍」組合。畢爾在社群平台寫下，「恭喜我的兄弟從NBA退休，他是聯盟中最精英、最具統治力、最能改變比賽的人物之一。謝謝你張開雙臂迎接我，並推動我成為最好的自己。沒有Dub（沃爾）就沒有BB（畢爾）！謝謝你，兄弟！好好享受下一章人生！」

畢爾如今32歲，已是3屆明星球員，離開巫師後，他上季在太陽出賽53場，平均17分、3.7助攻，休賽季經買斷後轉投快艇。與沃爾的搭檔歲月，至今仍是他職業生涯最具代表性的篇章。

