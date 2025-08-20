大谷翔平8月猛打直逼4成打擊率！羅伯斯：2好球後修正讓他更完美

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊「二刀流」大谷翔平近期火力全開，在8月打擊率高達.397，賽前已連續三場敲安。總教練羅伯斯（Dave Roberts）19日（台灣時間20日）賽前受訪時大力讚賞，認為大谷在兩好球後的打擊調整，是手感回溫關鍵。

自11日（台灣時間）對藍鳥的比賽後，大谷在被追到兩好球後的打擊策略出現明顯改變，即使被破壞平衡，也能設法擊中球，甚至在先發首打席遭追成兩好球時，會刻意將球棒握短約小指一指節，確保能與球接觸。

羅伯斯說，「這是很好的修正，我喜歡能在兩好球時做出調整的打者，Good！翔平能做到，其他人也應該做得到。」

當記者問到，大谷是否已回到最佳狀態時，羅伯斯回答，「是的，這是非常好的跡象。如果在打者有利球數時能擊出長打，在兩好球時又能收短揮棒、打出安打，那就是一個完美的打者。」截至今日賽前，大谷8月份打擊率高達 .397，火燙的表現呼應了教頭的評價。

值得一提的是，大谷過去在被稱為「打者天堂」的庫爾斯球場（Coors Field）數據亮眼，生涯18場比賽繳出 打擊率.397、6轟、18打點，OPS高達1.218。對戰落磯整體戰績也相當驚人，33場比賽打擊率.392，敲出13轟、33打點。6月份他就在這座球場擊出日美職通算第300轟，與這裡頗有淵源。

目前大谷本季全壘打數來到43支，落後費城重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber1支，後者在19日比賽中敲出第44轟。外界也高度期待，大谷能否在與落磯系列戰中，找回開轟節奏。