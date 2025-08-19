運動雲

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿19日主場2比1擊退富邦悍將，老將林泓育單場雙安包辦全隊2分，近5戰第3度奪下MVP，但他受訪時依舊謙虛，把功勞歸給先發投手魔神樂，「我覺得他表現比我還好，他投6局只掉1分耶！」

▲林泓育 。（圖／樂天桃猿提供）

▲林泓育 。（圖／樂天桃猿提供）

雖然魔神樂投得跌跌撞撞，被悍將敲出9支安打，但林泓育強調「以結果來說是好的」，「比賽一定會有狀況，但他用能力守下來。低比分的比賽，反而投手更有機會。」

悍將此役打出14支安打卻只換回1分，林泓育認為，對手其實打得不錯，只是缺乏臨門一腳，「我們今天機會也滿多，但也沒把握好。野手也會檢討怎麼樣更好，不是絕對，只是要往贏球的方向、提高機率。」

談到悍將留下大量殘壘，他直言棒球比賽就是如此，「誰的機率提高，贏球機率就提高，相對地，失誤多，勝率就會下降。」

桃猿此戰9局中有7局面臨危機，林泓育認為最關鍵在8局，「因為局數已經來到後段，壓力會更大，若要再動用救援投手，疲勞程度會增加，對球隊傷害更大。」 

總教練古久保健二賽後再度大力稱讚張閔勛蹲捕引導，幫助投手解決失分危機。林泓育同樣肯定張閔勛，「他跟投手的默契雖然可能稱不上完美，但他一直有在和投手溝通，能讓投手快速回到狀態。攻守節奏都很好，不會是被打了才回過神。」

對於張閔勛的價值，林泓育也特別提到，「大家可能很在意阻殺，但現代棒球來看，就像我當初接觸Framing時，綠川大陸和美國那一派都有說，接球是第一，擋球第二，阻殺才是第三。」

他指出，阻殺往往與投手配合、投球節奏有關，但接球、擋球才是捕手能完全掌握的基本功，「就是盡可能把能控制的東西做到最好。」

如何看待陣中年輕球員，林泓育鼓勵大家多多提問，他以賴胤豪為例，透露彼此近期經常交流，「年輕球員經驗上不足，有些細節可能注意不到，但講了之後有慢慢吸收，我想救對他會有幫助。」 

林泓育強調，不論在一軍或二軍，年輕選手都應該把握機會全力以赴，「像我站在這，有年紀了，能力可能不是那麼好。但一旦我有機會，我還是會全力以赴，即使失敗，還是會全力以赴。」

「就單純一點，不是說誰不認真，誰不全力以赴，我相信每個人都是一樣，可能經驗上有差別。」林泓育直言，希望學弟們可以跟隊上每一位學長多多請教，「不管哪一隊都是一樣，我是這樣覺得，一定會有幫助。」

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

