火力全開！U15中華隊18比0大勝泰國　預賽收官晉級將強碰日本

▲江金澄。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U15亞洲盃青少棒19日進行預賽收官戰，中華隊火力全開，以18比0擊敗泰國，預賽以2勝1敗作收，晉級四強超級循環賽。

中華隊首局靠對手失誤與保送攻佔得點圈，曾乙喆掃二壘安打帶回1分，江金澄敲高飛犧牲打再下一城，隨後官上竣敲二壘安打，貢獻2分，取得4比0領先。2局下攻勢再起，溫以恩、江金澄接連敲出帶有打點的安打，並靠對方守備失誤再得分，將比數拉開至7比0。

中華隊3局下火力全開，單局猛攻9支安打，包括陳泊佑、江金澄都擊出三壘安打，表現亮眼，最終提前4局結束比賽。

中華隊全場敲出13支安打，溫以恩繳出3安打猛打賞，貢獻3打點；江金澄3安打貢獻4打點；官上竣也有2安打，帶回4分。

投手方面，莊子濬先發2局，奪5次三振，僅失1次保送；曾乙喆中繼1局，被敲1支安打，奪3次三振；林亞倫後援1局，奪3次三振，皆無失分。

賽後，中華隊總教練邱耀宇表示，賽前已安排曾乙喆與林亞倫接力登板，作為投手調整規劃。他特別提到林亞倫，經歷首戰挫折後逐漸找回狀態，「選手怎麼跌倒，教練就要想辦法把他拉回來。」

明日為休兵日，邱耀宇透露，球隊將安排與大學隊進行訓練比賽，透過打擊、短打及戰術演練，為後續超級循環賽做準備。

先發投手莊子濬於首局控球不穩，他坦言因過於興奮導致狀態不佳，但隨後提醒自己調整心態，按照節奏投球。他也提到，場邊有球探關注，讓他更有自信展現實力。

第四局登板的林亞倫則順利完成投球任務。他說：「教練和隊友都給我鼓勵，經過今天的調整後更有信心，已經準備好迎接複賽。」



中華隊與韓國隊成為A組晉級隊伍，韓國隊帶1勝、中華隊帶1敗。20日為休兵日，21日起超級循環賽，中華隊將對戰B組晉級隊伍菲律賓、日本。