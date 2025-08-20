運動雲

>

續約談判卡關？火箭不急著給杜蘭特35億大約　美媒曝KD態度

▲▼2屆FMVP杜蘭特正式轉戰火箭，7方交易內容曝光 。（圖／翻攝自X／Houston Rockets）

▲杜蘭特加盟火箭後，續約談判卻陷入僵局。（圖／翻攝自X／Houston Rockets）

記者游郁香／綜合報導

休士頓火箭今夏大動作補強，透過交易從鳳凰城太陽網羅2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant），送出格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）及大量選秀權，展現爭冠決心。不過，火箭與杜蘭特的續約談判卻陷入僵局，目前尚未達成共識，引起各界關注。

《ESPN》記者麥克馬洪（Tim McMahon）近日披露，火箭並不急於以頂薪續約36歲的杜蘭特，態度謹慎且保留，「從各種跡象來看，火箭並沒有打算孤注一擲，馬上端出頂薪延長合約。」他補充說明，「這不代表續約完全不可能，但已有傳聞指出，杜蘭特本人可能不會強硬要求全額頂薪。我也不確定火箭會不會提出接近頂薪的報價。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲杜蘭特傷癒復出首戰就領軍以27分之差打爆湖人。（圖／路透）

▲杜蘭特下季薪資5470萬美元，仍是聯盟最具影響力的球星之一。（圖／路透）

杜蘭特下季薪資為5470萬美元（約16.4億台幣），是現有合約的最後一年。他有資格簽下一份2年總值約1.19億美元（約35.8億台幣）的延長合約。雖然已屆高齡，但他依舊維持聯盟頂尖水準，上季繳出場均26.6分、投籃命中率53%、三分命中率43%的驚人效率，證明實力仍在頂尖行列。

火箭今夏付出巨大代價才迎來杜蘭特，勢必希望能長期留住這位超級巨星，好把握難得的「爭冠期」。新賽季他們被視為西區潛在勁旅，能否在短期內與杜蘭特完成續約，各界高度關注。

關鍵字： NBA火箭杜蘭特續約頂薪

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

柯瑞展開中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝　他直呼太瘋狂

柯瑞展開中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝　他直呼太瘋狂

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

防禦率王飛力獅再現神勇　先發6局無失分助獅隊4比1勝兄弟

防禦率王飛力獅再現神勇　先發6局無失分助獅隊4比1勝兄弟

悍將14安只擠出1分　林泓育雙安扛打線！桃猿2比1氣走悍將

悍將14安只擠出1分　林泓育雙安扛打線！桃猿2比1氣走悍將

「拜託我的腿啊！」丸佳浩達成完全打擊　七局三壘安打完成壓軸

「拜託我的腿啊！」丸佳浩達成完全打擊　七局三壘安打完成壓軸

吳念庭「生子旺」火燙扛本季首轟！台鋼5比2味全龍喜迎3連勝

吳念庭「生子旺」火燙扛本季首轟！台鋼5比2味全龍喜迎3連勝

2025台北城市盃拳擊邀請賽　奧運銅牌吳詩儀任代言人

2025台北城市盃拳擊邀請賽　奧運銅牌吳詩儀任代言人

火力全開！U15中華隊18比0大勝泰國　預賽收官晉級將強碰日本

火力全開！U15中華隊18比0大勝泰國　預賽收官晉級將強碰日本

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

熱門新聞

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

柯瑞展開中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝　他直呼太瘋狂

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

防禦率王飛力獅再現神勇　先發6局無失分助獅隊4比1勝兄弟

悍將14安只擠出1分　林泓育雙安扛打線！桃猿2比1氣走悍將

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA「牆哥」沃爾　震撼宣布退役

2挨14安僅失1分　古久保誇3大功臣

3柯瑞中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝

4林泓育MVP是魔神樂　談張閔勛的價值

5飛力獅先發6局無失分助獅隊4比1勝兄弟

最新新聞

1火箭不急著給他35億大約　KD態度曝

2NBA「牆哥」沃爾　震撼宣布退役

3柯瑞中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝

4火箭明星中鋒嗆勇士愛哭！

5挨14安僅失1分　古久保誇3大功臣

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366