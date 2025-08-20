續約談判卡關？火箭不急著給杜蘭特35億大約　美媒曝KD態度

▲杜蘭特加盟火箭後，續約談判卻陷入僵局。（圖／翻攝自X／Houston Rockets）

記者游郁香／綜合報導

休士頓火箭今夏大動作補強，透過交易從鳳凰城太陽網羅2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant），送出格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）及大量選秀權，展現爭冠決心。不過，火箭與杜蘭特的續約談判卻陷入僵局，目前尚未達成共識，引起各界關注。

《ESPN》記者麥克馬洪（Tim McMahon）近日披露，火箭並不急於以頂薪續約36歲的杜蘭特，態度謹慎且保留，「從各種跡象來看，火箭並沒有打算孤注一擲，馬上端出頂薪延長合約。」他補充說明，「這不代表續約完全不可能，但已有傳聞指出，杜蘭特本人可能不會強硬要求全額頂薪。我也不確定火箭會不會提出接近頂薪的報價。」

▲杜蘭特下季薪資5470萬美元，仍是聯盟最具影響力的球星之一。（圖／路透）

杜蘭特下季薪資為5470萬美元（約16.4億台幣），是現有合約的最後一年。他有資格簽下一份2年總值約1.19億美元（約35.8億台幣）的延長合約。雖然已屆高齡，但他依舊維持聯盟頂尖水準，上季繳出場均26.6分、投籃命中率53%、三分命中率43%的驚人效率，證明實力仍在頂尖行列。

火箭今夏付出巨大代價才迎來杜蘭特，勢必希望能長期留住這位超級巨星，好把握難得的「爭冠期」。新賽季他們被視為西區潛在勁旅，能否在短期內與杜蘭特完成續約，各界高度關注。