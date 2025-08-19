鈴木駿輔開箱未定　陳金鋒謹慎看待洋將升降：不是開玩笑





▲陳金鋒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將日籍投手鈴木駿輔何時「開箱」亮相備受關注。總教練陳金鋒今（19日）受訪表示，「會啦，就看賽程安排，投手教練有在排。現在三個洋將都不錯」，若三洋投持續穩定，短期內不會輕易調動。

談到部分球隊採取「洋將風火輪」策略，陳金鋒直言，仍須視賽程條件，「有些時機點剛好可以這樣排。」至於本季洋投底定，他坦言現在要再找新的人選也來不及了，「光是一些作業可能沒辦法。」

鈴木駿輔宰制二軍，陳金鋒認為，真正表現還是要在一軍見真章，而他在二軍的狀況，自己主要看投手教練報告，「控球、球速、球種都不錯，但真的表現還是要看遇到一軍打者，才知道是否符合期待。」

由於洋將下二軍再回來需要15天。陳金鋒直言必須謹慎思考，「也要去算本土選手表現，像陳仕朋前陣子沒那麼好但牛棚慢慢調整，那天回先發也丟得不錯，不可能只有思考洋將而已，還要看本土的先發空間。」

「（風火輪）剛好時間、賽程安排允許這麼做。不然下去兩周也不是開玩笑，等於是接近2次輪值。」陳金鋒進一步指出，如果一軍3名洋將表現好，當然調整空間就沒那麼大，「會輪替總是有一個人表現沒那麼好，才會做這決定。」

目前一軍仍以魔力藍、力亞士、布坎南三洋投為主力。陳金鋒表示，若其中有人出現疲勞、身體有狀況，才會啟動調整；若三人都穩定，「要動就要慎重思考，怎麼做才是最好。」