火速補強！桃猿簽下前巨人左投　沈鈺傑曝3天內達成共識





▲沈鈺傑 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今宣布與新洋投巴拉賈（Caleb Baragar，暫譯）簽約，副領隊沈鈺傑表示，他明天晚上就到。

831大限之前簽下新洋投，雙方是在本周一完成簽約，沈鈺傑表示，主要是在周日搭上線，能夠只花3天就火速達成共識，「要感謝團隊共同努力。」

巴拉賈身高190公分，左投左打，出身於美國職棒舊金山巨人隊體系，並曾於2020年至2021年間登上美國職棒大聯盟（MLB），共出賽49場，繳出優異的7勝2敗、防禦率2.78的亮眼成績。 近年來，巴拉賈活躍於美國3A與墨西哥聯盟。

沈鈺傑觀察，巴拉賈算是三振型投手，一直都有在觀察他，不過真正接觸是上周日，「他們球隊剛好打季後賽，那一場因為輸球後確定被淘汰無法進入第二輪。」

據傳，巴拉賈同時有其他中職球隊在看，桃猿能夠出線的關鍵是？沈鈺傑說，其實雙方都很正常洽談，「對方答應得也很爽快，幾乎一天、幾個小時就完成。」也因為時間緊迫的關係，所有流程都加速啟動，「接下來還有簽證、身份照會，沒有什麼時間。」

沈鈺傑坦言，這次第一次談洋將談得這麼倉促，「其實人選有好幾位，只是美國入籍相對簡單一點，他從亞利桑那飛來，路程也比較方面。」

壓線找到新洋將，難免會有一些風險。沈鈺傑表示，巴拉賈一周前都還有在實戰，接下來就是看時差調整狀況。」

據了解，勇士3A右投手史蒂芬斯（Jackson Stephens）原先與桃猿幾乎達成加盟共識，不過統一獅出手攔胡成功。對此，沈鈺傑僅表示，尊重球員的選擇。