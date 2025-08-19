運動雲

火速補強！桃猿簽下前巨人左投　沈鈺傑曝3天內達成共識

▲▼ 沈鈺傑 。（圖／記者王真魚攝）

▲沈鈺傑 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今宣布與新洋投巴拉賈（Caleb Baragar，暫譯）簽約，副領隊沈鈺傑表示，他明天晚上就到。

831大限之前簽下新洋投，雙方是在本周一完成簽約，沈鈺傑表示，主要是在周日搭上線，能夠只花3天就火速達成共識，「要感謝團隊共同努力。」

巴拉賈身高190公分，左投左打，出身於美國職棒舊金山巨人隊體系，並曾於2020年至2021年間登上美國職棒大聯盟（MLB），共出賽49場，繳出優異的7勝2敗、防禦率2.78的亮眼成績。 近年來，巴拉賈活躍於美國3A與墨西哥聯盟。

沈鈺傑觀察，巴拉賈算是三振型投手，一直都有在觀察他，不過真正接觸是上周日，「他們球隊剛好打季後賽，那一場因為輸球後確定被淘汰無法進入第二輪。」

據傳，巴拉賈同時有其他中職球隊在看，桃猿能夠出線的關鍵是？沈鈺傑說，其實雙方都很正常洽談，「對方答應得也很爽快，幾乎一天、幾個小時就完成。」也因為時間緊迫的關係，所有流程都加速啟動，「接下來還有簽證、身份照會，沒有什麼時間。」

沈鈺傑坦言，這次第一次談洋將談得這麼倉促，「其實人選有好幾位，只是美國入籍相對簡單一點，他從亞利桑那飛來，路程也比較方面。」

壓線找到新洋將，難免會有一些風險。沈鈺傑表示，巴拉賈一周前都還有在實戰，接下來就是看時差調整狀況。」

據了解，勇士3A右投手史蒂芬斯（Jackson Stephens）原先與桃猿幾乎達成加盟共識，不過統一獅出手攔胡成功。對此，沈鈺傑僅表示，尊重球員的選擇。

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

羅伯斯考慮讓大谷登板後隔天休兵　有多項考量

桃猿盼的新洋投來了！前大聯盟左投Caleb Baragar加盟、明晚抵台

大谷雙安！山本優質7局優質先發　道奇遭再見安打止對洛磯10連勝

昔DPOY將成湖人隱藏王牌？　比佛利：史馬特將打出驚人賽季

