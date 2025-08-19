杜蘭特今夏差點加盟熱火？　邁阿密6換1誠意報價卻因1人破局

▲杜蘭特休賽季再度成為交易焦點，最終前往火箭效力。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

今年休賽季，NBA再掀巨星交易風暴，太陽最終選擇將2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）送往火箭，換回格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）與今年首輪第10順位新秀馬盧阿奇（Khaman Maluach）。不過《邁阿密先驅報》報導，熱火也曾提出6換1誠意滿滿的報價，卻因拒絕送走22歲前鋒約維奇（Nikola Jovic）而破局。

《邁阿密先驅報》記者傑克森（Barry Jackson）爆料，熱火開出的籌碼包括：前勇士冠軍成員威金斯（Andrew Wiggins）、資深後衛羅齊爾（Terry Rozier）、新星小哈奎斯（Jaime Jaquez Jr.）、海史密斯（Haywood Highsmith），以及2025年首輪第20順位與選秀權互換；這個方案能讓太陽同時補進前鋒與控衛，組合相當完整。

不過《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，太陽還要求必須加上年輕前鋒約維奇。這位22歲的潛力股，2022年以首輪第27順位進入NBA，上季繳出場均10.7分、三分命中率37.1%的成績，展現出不俗的成長潛力。熱火不願放走約維奇，使得交易破局。

▲熱火不願放走22歲前鋒約維奇，最終沒能成功延攬杜蘭特入隊。（圖／達志影像／美聯）

太陽最終選擇火箭的方案，也凸顯他們渴望年輕化與重建的決心。除了格林與馬盧阿奇的未來性，他們還得到布魯克斯的經驗與領導力。同時，太陽也在今夏買斷畢爾（Bradley Beal），結束短暫卻失敗的「三巨頭」時代，3大核心只剩布克（Devin Booker）仍在陣中，並以頂薪續約確立其為重建核心。

對熱火而言，這又是一次錯失補強巨星的機會。近幾年他們多次積極追逐大牌，卻始終功敗垂成。邁阿密新賽季將更仰賴希洛（Tyler Herro）、阿德巴約（Bam Adebayo）領軍，同時培養約維奇、小哈奎斯、韋爾（Kel’el Ware）、拉爾森（Pelle Larsson）等年輕戰力。外界密切關注，這群新星能否兌現潛力，證明自己值得被留下。

▲杜蘭特今夏離開太陽，3巨頭宣告解體。（圖／達志影像／美聯社）