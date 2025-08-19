運動雲

>

杜蘭特今夏差點加盟熱火？　邁阿密6換1誠意報價卻因1人破局

▲太陽KD杜蘭特、戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特休賽季再度成為交易焦點，最終前往火箭效力。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

今年休賽季，NBA再掀巨星交易風暴，太陽最終選擇將2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）送往火箭，換回格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）與今年首輪第10順位新秀馬盧阿奇（Khaman Maluach）。不過《邁阿密先驅報》報導，熱火也曾提出6換1誠意滿滿的報價，卻因拒絕送走22歲前鋒約維奇（Nikola Jovic）而破局。

《邁阿密先驅報》記者傑克森（Barry Jackson）爆料，熱火開出的籌碼包括：前勇士冠軍成員威金斯（Andrew Wiggins）、資深後衛羅齊爾（Terry Rozier）、新星小哈奎斯（Jaime Jaquez Jr.）、海史密斯（Haywood Highsmith），以及2025年首輪第20順位與選秀權互換；這個方案能讓太陽同時補進前鋒與控衛，組合相當完整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，太陽還要求必須加上年輕前鋒約維奇。這位22歲的潛力股，2022年以首輪第27順位進入NBA，上季繳出場均10.7分、三分命中率37.1%的成績，展現出不俗的成長潛力。熱火不願放走約維奇，使得交易破局。

▲▼熱火不願放走22歲前鋒約維奇，最終沒能成功延攬杜蘭特入隊。（圖／達志影像／美聯）

▲熱火不願放走22歲前鋒約維奇，最終沒能成功延攬杜蘭特入隊。（圖／達志影像／美聯）

太陽最終選擇火箭的方案，也凸顯他們渴望年輕化與重建的決心。除了格林與馬盧阿奇的未來性，他們還得到布魯克斯的經驗與領導力。同時，太陽也在今夏買斷畢爾（Bradley Beal），結束短暫卻失敗的「三巨頭」時代，3大核心只剩布克（Devin Booker）仍在陣中，並以頂薪續約確立其為重建核心。

對熱火而言，這又是一次錯失補強巨星的機會。近幾年他們多次積極追逐大牌，卻始終功敗垂成。邁阿密新賽季將更仰賴希洛（Tyler Herro）、阿德巴約（Bam Adebayo）領軍，同時培養約維奇、小哈奎斯、韋爾（Kel’el Ware）、拉爾森（Pelle Larsson）等年輕戰力。外界密切關注，這群新星能否兌現潛力，證明自己值得被留下。

▲太陽KD杜蘭特、戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特今夏離開太陽，3巨頭宣告解體。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA杜蘭特熱火太陽火箭

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

羅伯斯考慮讓大谷登板後隔天休兵　有多項考量

羅伯斯考慮讓大谷登板後隔天休兵　有多項考量

桃猿盼的新洋投來了！前大聯盟左投Caleb Baragar加盟、明晚抵台

桃猿盼的新洋投來了！前大聯盟左投Caleb Baragar加盟、明晚抵台

大谷雙安！山本優質7局優質先發　道奇遭再見安打止對洛磯10連勝

大谷雙安！山本優質7局優質先發　道奇遭再見安打止對洛磯10連勝

昔DPOY將成湖人隱藏王牌？　比佛利：史馬特將打出驚人賽季

昔DPOY將成湖人隱藏王牌？　比佛利：史馬特將打出驚人賽季

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門新聞

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

讀者回應

﻿

熱門新聞

1巴基斯坦盼辜仲諒協助來台打球挑戰職棒

2林威助披上「藍焰虎威」戰袍

3味全龍8月底攜手達美樂　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

4TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊

539歲前馬刺冠軍射手宣布退休

最新新聞

1暖！台鋼捐10萬助台東體中復原練習場

2林益全生涯首度整季卡二軍　悄悄練英文

3陳金鋒謹慎看待洋將升降：不是開玩笑

4曾峻岳遭兄弟逆轉　許銘傑：太沒自信

5黃保羅今先發　許銘傑也怕操過頭

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

李珠珢、南珉貞騎軍旗惹議　被制止下跪道歉：不會再犯

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366