道奇西語老師9局尷尬守備釀敗！　強調自己「已經全力以赴」

▲▼道奇T.赫南德茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲T.赫南德茲守備間接釀敗。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇外野手「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）今（19）日在客場對科羅拉多落磯以「第3棒、右外野手」身份先發出賽。比賽關鍵9局下，他的「尷尬守備」導致球隊吞下再見敗，賽後他坦言遺憾，但強調自己已經全力以赴。

雙方在9局下以3比3戰成平手，1出局後托爾瓦（Ezequiel Tovar）擊出右外野飛球，T.赫南德茲全力衝刺試圖接殺，但球卻從手套中滑落，讓跑者趁機推進到二壘，造成危機。隨後柏納貝爾（Warming Bernabel）擊出再見安打，道奇痛失勝利。

T.赫南德茲賽後回憶表示，「我有試著去接，很遺憾發生了那樣的事，但看回放影片，我確實全力去追，也盡力去接球。」他進一步說明，「飛球落點其實離我相當遠，我一如往常全力去追，盡量站在球下方接球，但這次很不幸，雖然我追到了，球也有進到手套，最後還是滑了出去。」

對於比賽以再見方式落敗，他平靜表示，「這就是輸了一場比賽而已，要專注於下一場比賽。」

此外，T.赫南德茲在第3局也出現1次爭議守備。當時無人出局、一壘有人，他未能追上多伊爾（Brenton Doyle）看似可處理的飛球，形成安打，隨後瑞特（Ryan Ritter）擊出適時安打失分。對此他解釋，「那顆球必須要有超級美技才能接到，即使我飛身撲接也不可能完成，那是支很明顯的安打。」

T.赫南德茲去年主要鎮守左外野，本季則固定在右側，他對此並不感到不適應，「其實我在右外野感覺更自在。」他強調自己仍會持續盡全力守備，將本場失誤拋諸腦後，專注迎接接下來的比賽。

