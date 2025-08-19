味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

▲味全龍攜手達美樂主題日。（圖／味全龍提供）

味全龍隊將於8月29日至31日，在臺北大巨蛋主場連續三日迎戰勁敵中信兄弟。這檔龍象大戰系列賽不僅攸關下半季戰績排名，兩隊也將派出精銳陣容，賽況精彩可期！同時，味全龍攜手全球知名披薩品牌「達美樂 Domino’s Pizza」，打造大巨蛋多元觀賽體驗，三日賽後更邀請知名歌手及樂團，呈現結合棒球、美食與音樂的娛樂盛會。

味全龍今日先行公布8月30日與31日的表演嘉賓陣容。30日賽後，由台灣人氣樂團「美秀集團」及華語搖滾傳奇歌手「趙傳」接力開唱。美秀集團以其獨特「賽博台客」風格，融合搖滾、龐克、民謠等元素，歌詞充滿台味且帶有詩意。舞台表演視覺與聽覺兼具衝擊力，曾以同名專輯入圍金曲獎最佳樂團獎。趙傳則以高亢、穿透力十足的嗓音聞名，出道三十多年，唱紅無數經典金曲，曾獲金曲獎最佳國語男歌手獎，成為跨世代的搖滾精神象徵。

8月31日則邀來超豪華卡司，包括創作才子「盧廣仲」、金曲常勝軍「蔡健雅」及搖滾雙人組合「動力火車」。盧廣仲以獨特音樂風格及正能量魅力深受喜愛，其作品如《100種生活》《OH YEAH!!!》充滿生活趣味與哲思，多次獲金曲、金馬及金鐘獎肯定，是最年輕的三金得主。蔡健雅則以沙啞嗓音與細膩詞曲創作見長，為華語樂壇獲得「最佳國語女歌手」最多次的歌手，歌聲溫暖而深刻。動力火車以高亢清亮嗓音與爆發力合聲聞名，經典作品如《忠孝東路走九遍》《當》，唱出無數人青春回憶。此外，8月29日的日系女神級嘉賓將於近期公布。

味全龍表示，很榮幸與熱愛台灣、熱愛棒球的達美樂合作這場年度盛會。達美樂自進軍台灣市場35年來，深耕在地，支持棒球文化，推出多款創新美食，包括火山披薩、熔岩披薩馬芬及全球首創「可可冰山披薩」，顛覆味蕾想像。雙方期盼透過跨界合作，讓球迷在享受緊張刺激比賽與演唱會的同時，也能大啖美食，留下夏日熱血回憶。

味全龍8月29日至31日臺北大巨蛋主場門票已於官方售票網全面開賣，三日門票合計近8萬張，球迷把握最後機會共襄盛舉。更多活動詳情請關注味全龍官方社群。

