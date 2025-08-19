林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

▲林威助穿上「藍焰虎威」主題球衣。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將「虎道同盟」主題日將於 8 月 23 日（六）、24 日（日）登場，隊史首度與日本職棒中央聯盟強權阪神虎合作，推出「藍焰虎威」主題球衣。特別邀請曾效力阪神虎的富邦悍將副領隊兼農場主管林威助搶先穿上球衣，展現生活穿搭風格。23 日主題日首戰，更將啟用「虎道同盟」聯名實戰球，象徵兩隊建立友誼同盟。

今年適逢阪神虎 90 週年，富邦悍將與阪神虎首次跨國合作舉辦「虎道同盟」主題日，除了一系列主題日活動外，也推出融合兩隊特色的聯名商品，包括結合阪神虎吉祥物 ToLucky、Ki-Ta 的親子裝、「虎道同盟」紀念衫、紀念帽、紀念毛巾及紀念提袋，將於主題日首賣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽期間，富邦悍將球員也將穿上「藍焰虎威」主題球衣出戰。球衣以日本傳統藍「紺色」為主色，「藍焰」象徵燃燒至極致的火焰，代表悍將與阪神虎在球場上追求極限、永不退縮的精神；「虎威」則展現阪神虎的霸氣與力量。球衣設計在藍與黑之間以不規則火焰線條構築層次，迷彩細節融入金色勾邊及雙袖黃色袖口，呼應阪神虎傳統象徵。右肩印有阪神虎 90 週年紀念隊徽，僅限今年推出，極具收藏價值。球員實戰將搭配「藍焰虎威」球帽，隊徽以悍將「悍」字設計，也是隊史首次採用漢字隊徽球帽。

「藍焰虎威」不僅是實戰球衣，更適合作為生活穿搭單品。林威助表示，對融合悍將與阪神虎元素的球衣設計非常滿意，也很榮幸能在加入悍將後的首次拍攝就參與「虎道同盟」主題日演繹。為回饋球迷，「藍焰虎威」球衣特別開放「LIN 31」與「林威助 31」背號燙印，讓球迷朋友與威助穿上同款背號球衣。