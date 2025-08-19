運動雲

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

記者游郁香／綜合報導

39歲的義大利老將貝里納利（Marco Belinelli）今（19）日宣布退休，結束超過20年的職業籃球生涯。他在Instagram上深情寫道，「我傾注了我的心，把自己的一切都奉獻給籃球。說再見並不容易，但時候到了。」這位曾在2014年扮演板凳奇兵，幫助馬刺奪冠的射手，是史上唯一擁有NBA冠軍戒的義大利球員。

貝里納利在2007年NBA選秀首輪第18順位被勇士相中，在灣區效力兩季後，先後還待過多倫多暴龍、紐奧良（黃蜂）、芝加哥公牛、聖安東尼奧馬刺、沙加緬度國王、夏洛特黃蜂、亞特蘭大老鷹與費城七六人。

他前後在馬刺度過的４個賽季，2014年曾以板凳奇兵身分場均貢獻11.4分，幫助球隊奪下總冠軍，成為至今唯一擁有NBA冠軍戒指的義大利球員。

▲馬刺貝里納利(Marco Belinelli)。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝里納利在2014年隨馬刺奪冠，成為至今唯一擁有NBA戒指的義大利球員。（圖／達志影像／美聯社）

貝里納利的NBA生涯長達13季，他共出賽925場例行賽，場均9.7分，季後賽也繳出8.5分。他還在2014年全明星周末贏得三分球大賽冠軍，幾個月後登上生涯最高榮耀。2019-20賽季是他最後一次出現在NBA，結束後回到家鄉加盟波隆那維圖斯，連續5季征戰義大利聯賽，先後拿下兩座冠軍，並在2024年榮膺年度MVP。

這位39歲老將今日在個人社群媒體宣布退休，「我傾注了我的心，奉獻了我所有的一切，每一天都不曾懈怠。籃球給了我所有，我也把自己的一切回饋給它。說再見從來不容易，但現在是時候了。我將帶著所有的情感、犧牲與喝采離開。感謝一路以來相信我的人。給年輕一代，我留下的是一個夢想，請好好實現它。」

▲世界盃男籃賽，義大利貝里納利、加里納利。（圖／CFP）

▲貝里納利自2006年世界盃起便長年效力義大利國家隊，征戰多項國際賽。（圖／CFP）

貝里納利退役的消息一出，不少前隊友與球星紛紛留言祝福。「德國軟豆」施洛德（Dennis Schroder）向他致敬，「傳奇！」前馬刺隊友格林（Danny Green）表示，「恭喜大哥！」波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）則寫下，「偉大的傳奇！」昔日公牛門神諾亞（Joakim Noah）感性留言，「能與你並肩是種榮幸。」

除了NBA，貝里納利自2006年世界盃起便長年效力義大利國家隊，征戰多項國際賽，對義大利籃壇的貢獻無可取代。隨著他高掛球鞋，義大利籃壇正式告別一位傳奇射手。

