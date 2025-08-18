運動雲

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

▲巴基斯坦領隊阿里（Shah Ali）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲巴基斯坦領隊阿里（Shah Ali）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

巴基斯坦來台出征U15亞洲盃，其國內棒球資源仍不足，4位來自美國選手的家長成為教練，同時也提供球具裝備。巴基斯坦領隊阿里（Shah Ali）同時擔任巴基斯坦棒協理事長，他期盼亞洲棒球總會會長辜仲諒能協助，讓巴基斯坦選手來台唸書、打球，甚至挑戰職棒。

巴基斯坦本屆U15代表隊陣中有4名選手來自美國，直接飛來台灣會合，而這些選手較熟悉棒球。全隊約有9名選手具備比賽經驗，但對棒球規則仍不太熟悉。儘管如此，他們首戰仍以16比2擊敗泰國，本屆賽事目標為第5名。

阿里透露，自2013年首次參加U12賽事以來，他就想積極發展基層棒球，但一直缺乏預算，球員缺乏正式裝備。本次參賽裝備也不充足，主要靠美國選手家長協助，國內也缺乏基本棒球場。「泰國的棒球發展曾受到台灣協助，在這情況下，我們能打敗泰國。相信如果有足夠設備與訓練，未來也有機會擊敗台灣。」

阿里認為台灣仍是棒球發展最好的國家，「如果能提前來台訓練，應有機會表現更好。」他期望獲得亞洲棒球會長辜仲諒的支持，在某次會議上，他也曾詢問如何幫助巴基斯坦棒球發展。

若巴基斯坦球員能來台灣唸書打球，將是一大幫助，但簽證是最大問題，可能也因此之前提過的計畫未有下文。他表示，「巴基斯坦球員有潛力，只是缺乏訓練。若能從學生時期開始在台灣學習打棒球，有機會打到職棒層級。」

除了簽證尚未解決，語言也是一大阻礙。阿里坦言，「若政府與棒協受限法令或政策無法協助，希望私人機構能提供支持，例如私立學校讓一兩位球員來台學習語言與棒球。如此一來，也能建立教練體系，這些球員學會棒球後，回到母國指導下一代，解決教練體系困境。」他認為，棒球是一個起點，希望促進更多合作。

▲巴基斯坦領隊阿里（Shah Ali）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲巴基斯坦領隊阿里（Shah Ali）。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 棒球巴基斯坦亞洲盃美籍選手教練

