「沒有他我早就下課了」　勇士教頭認全靠柯瑞延續執教生涯

記者游郁香／綜合報導

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）自2014年接掌兵符至今，帶領灣區軍團奪下4座總冠軍，在這個帥位隨時可能因為各種理由不保的時代，他在金州的地位十分穩固，不過他在節目上公開表示，這一切都要感謝他的愛徒、天王柯瑞（Stephen Curry），「我非常清楚，我能一直待在這裡的原因，就是因為柯瑞還在這裡。」

柯爾近日在節目《Glue Guys Podcast》上直言，「我不是在謙虛，而是在說實話。波波維奇（Gregg Popovich）是我最好的朋友和導師之一，每次我們一起吃晚餐，他都會舉起酒杯說，『敬鄧肯（Tim Duncan）。』」

▲▼勇士柯爾（左）、柯瑞（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞和柯爾攜手打造勇士王朝，師徒情誼堅不可摧。（圖／達志影像／美聯社）

「大家都會一起敬酒。我很喜歡這個畫面，因為那是發自內心的，他其實就是在告訴我們，他能有今天，唯一的原因就是當年選秀抽到鄧肯，換了別人就沒有這樣的成就。我對柯瑞的感受完全一樣。」柯爾繼續說道。

波波維奇執教馬刺近30年，真正改變球隊格局的關鍵，就是1997年以狀元籤選中鄧肯。兩人合作無間，一同奪下5座NBA總冠軍，也為球員與教練之間的絕佳關係樹立了典範。

▲▼勇士主帥柯爾表示，一哥柯瑞累了。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞為勇士帶來勝利與穩定，成就柯爾的教練生涯。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾深知，自己與柯瑞之間也擁有類似的幸運，「如果沒有柯瑞，我可能就和其他NBA教練一樣，只能待個幾年，然後到別的地方再執教。」

柯爾說，「我非常幸運能與柯瑞建立這樣的夥伴關係。他為球隊帶來了穩定性與延續性，讓整個組織裡每個人的工作都變得容易許多。」

▲▼勇士柯爾（左）、柯瑞（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾直言，若沒有柯瑞，自己可能早就下課。（圖／達志影像／美聯社）

