U15日本獨掌投手緊張掉分　吉見一起鼓勵：這不是像他

▲日本「獨掌」投手初登板。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U15日本隊18日由「獨掌」投手掛帥先發，雖然投1局5保送掉1分，仍寫下勵志故事的一個篇章。投手教練吉見一起坦言這是很勵志的故事，也是棒球發展中很特別的存在。

田渕川真朋天生沒有左手的手掌，戴著特製手套登場，首局登場後先投出保送，隨後製造滾地球，並在連續5次保送過程中牽制抓出局數，但最終仍失1分。

吉見一起表示，「這次甲子園比賽也有一個選手有同樣的狀況，身體天生跟別人不一樣，那位選手是以野手為主，而田渕川真朋則是以投手為主。他們在棒球發展中是很特別的存在，也很勵志，所以今天讓他先發。比較可惜的是，他太緊張了，會再鼓勵他。大家還是可以期待他們的表現。」

吉見一起所提到的是天生沒有左手手指的岐阜商横山温大，他也曾提到，「手指比人少的左手不是障礙，是我的武器，為了克服左手不夠安定的課題，他加強重訓右手，把右手的壯碩程度練成幾乎是左手的兩倍大。」

田渕川真朋的最快球速約為130公里，集訓期間也展現了不錯的投球能力。吉見一起透露，「國內集訓的時候他是個很好的投手，這不是他原來的樣子，之後我們會找機會讓他再次登板。」