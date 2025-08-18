運動雲

>

卡拉費奧里頭球破門　兵工廠1比0戰勝曼聯迎英超開季首勝

▲卡拉費奧里（Riccardo Calafiori）。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡拉費奧里（Riccardo Calafiori）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2025-26賽季英超開幕戰中，兵工廠以1比0戰勝「紅魔」曼聯，從老特拉福德取走3分積分；比賽中，卡拉費奧里（Riccardo Calafiori）在賴斯（Declan Rice）主罰的角球未被曼聯門將巴賴因德（Altay Bayindir）處理的情況下，頂入全場唯一進球，成為致勝關鍵。

比賽的前十分鐘節奏迅速，雙方積極爭奪控球並展開激烈對抗，曼聯姆布莫（Bryan Mbeumo）早早的一腳射門被拉亞（David Raya）輕鬆救下，隨後焦克雷斯（Viktor Gyokeres）也顯示了他強大的身體對抗能力。

比賽第15分鐘，兵工廠通過一記角球打破僵局，賴斯從左側發出角球，曼聯門將巴賴因德未能有效干預，卡拉費奧里在門框下方高高跳起頂入球門，將比分改寫為1比0；這也是兵工廠在本賽季首度展示其強大的定位球能力，延續了上賽季通過角球攻入14個英超進球的出色表現。

雖然兵工廠取得領先，但曼聯迅速發起反擊，主隊多次在中場搶回球權後發動快速反擊，多爾古（Patrick Dorgu）在左側的一次低射擊中立柱，隨後庫尼亞（Matheus Cunha）突破多名防守球員，單刀直面拉亞，但他的射門被拉亞穩穩擋住，曼聯的攻勢始終未能突破兵工廠防線。

在兵工廠的反擊中，厄德高（Martin Odegaard）在禁區邊緣的射門未能發揮出足夠的力量，而庫尼亞則再次迫使拉亞做出一記精彩的撲救；隨著比賽進行，曼聯的攻勢逐漸加大，並在下半場繼續施加壓力。

下半場開始後，兵工廠進行幾次戰術調整，芒特（Mason Mount）的一腳準備進球的射門被擋出，而拉亞則成功撲出了曼聯的任意球；兵工廠主帥阿特塔（Mikel Arteta）換上哈維茲（Kai Havertz）和馬杜埃基（Noni Madueke），以加強攻勢並爭取更多控場。

曼聯則換上塞斯科（Benjamin Sesko），並在庫尼亞為姆布莫創造機會時差點扳平比數；不過，兵工廠後防穩固，尤其是加布里埃爾（Gabriel）和薩利巴（William Saliba）的防守表現堅決，成功抵擋了曼聯的多次威脅。

比賽接近尾聲時，薩利巴在庫尼亞距門兩碼處的關鍵解圍，最終幫助兵工廠保持住1比0領先，順利獲得開季首勝。

賽後新聞發布會上，兵工廠主帥阿特塔對比賽結果、球隊表現及新加盟球員進行了詳細的分析：「這是一場非常重要的比賽，尤其是在老特拉福德的首場比賽，當你知道對方正在建立一支強隊，並且有新簽約球員想要大展拳腳時，我們能夠在這裡獲得勝利，我對球隊非常高興和驕傲。」

隨後阿特塔補充，「今天我們在面對挑戰時展現了不同的決心，我認為我們做得非常好兩件事；第一，利用定位球攻擊，第二，面對失誤時的反應，我們每一名球員的反應使我們有機會贏得比賽，這也正是我們競爭的方式。」

阿特塔接著談到，「這樣的勝利帶來了動力和信心，這是非常重要的，儘管我們在某些方面的表現不理想，但我們仍然找到方法贏得比賽，這就是我們必須在整個賽季中保持的韌性。」

對於卡拉費奧里的表現，阿特塔最後說，「他有改變整個球隊氣氛的能力，他是一名非常難以預測的球員，可以在不同區域發揮作用，他的加入讓我們的整體表現更加強大。」

關鍵字： 足球英超曼聯兵工廠

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U15首戰中華不敵韓國　胡冠威後援飆速147吸睛

U15首戰中華不敵韓國　胡冠威後援飆速147吸睛

達比修有自責「做了蠢事」　遭弗里曼轟3分砲重創無緣本季第3勝

達比修有自責「做了蠢事」　遭弗里曼轟3分砲重創無緣本季第3勝

大谷敲安、貝茲8下轟超前砲！　道奇5比4獲勝三連戰橫掃教士

大谷敲安、貝茲8下轟超前砲！　道奇5比4獲勝三連戰橫掃教士

味全龍4洋投底定！　下週要跟康龍分道揚鑣

味全龍4洋投底定！　下週要跟康龍分道揚鑣

前IZ*ONE隊長權恩妃嗨唱大巨蛋！　壓軸《Underwater》全場RUBI大合唱

前IZ*ONE隊長權恩妃嗨唱大巨蛋！　壓軸《Underwater》全場RUBI大合唱

苦盡甘來！貝茲轟價值千金致勝砲　道奇橫掃教士重返國聯西區龍頭

苦盡甘來！貝茲轟價值千金致勝砲　道奇橫掃教士重返國聯西區龍頭

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

前紅襪隊友重逢！柯威士：林子偉英文變超好　笑言對決會很好玩

前紅襪隊友重逢！柯威士：林子偉英文變超好　笑言對決會很好玩

一天3位爸爸報喜！李凱威喜迎二寶湊「好」字　兄妹未來當同學

一天3位爸爸報喜！李凱威喜迎二寶湊「好」字　兄妹未來當同學

世大運後經常發燒　王冠閎領軍中華隊香港錦標賽奪12金

世大運後經常發燒　王冠閎領軍中華隊香港錦標賽奪12金

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

熱門新聞

U15首戰中華不敵韓國　胡冠威後援飆速147吸睛

達比修有自責「做了蠢事」　遭弗里曼轟3分砲重創無緣本季第3勝

大谷敲安、貝茲8下轟超前砲！　道奇5比4獲勝三連戰橫掃教士

味全龍4洋投底定！　下週要跟康龍分道揚鑣

前IZ*ONE隊長權恩妃嗨唱大巨蛋！　壓軸《Underwater》全場RUBI大合唱

苦盡甘來！貝茲轟價值千金致勝砲　道奇橫掃教士重返國聯西區龍頭

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U15首戰中華不敵韓國

2達比修有自責「做了蠢事」

3道奇5比4獲勝三連戰橫掃教士

4味全龍4洋投底定！

5前IZ*ONE隊長權恩妃嗨唱大巨蛋！

最新新聞

1U15派左投對巴基斯坦　打線有微調

2大谷翔平當指標！樂見U15二刀流

3U15胡冠威飆147被日本注意到了！

4日本有獨掌投手　吉見：特別的存在

5紅雀波索「淚目」完成開轟約定！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

富邦三本柱大巨蛋合體開場　C位牛仔吊帶+白背心超養眼

李珠珢被嚇到還不忘跳舞　立刻表情管理超敬業XD

#李珠珢 賽中表演被噴霧攻擊 表情嚇歪好可愛

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366