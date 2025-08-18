卡拉費奧里頭球破門　兵工廠1比0戰勝曼聯迎英超開季首勝

▲卡拉費奧里（Riccardo Calafiori）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2025-26賽季英超開幕戰中，兵工廠以1比0戰勝「紅魔」曼聯，從老特拉福德取走3分積分；比賽中，卡拉費奧里（Riccardo Calafiori）在賴斯（Declan Rice）主罰的角球未被曼聯門將巴賴因德（Altay Bayindir）處理的情況下，頂入全場唯一進球，成為致勝關鍵。

Riccardo Calafiori's opener against Man Utd is Arsenal's 31st goal from corners since the start of 2023/24!



Liverpool have the next highest in that time with 20 pic.twitter.com/5obC0Eorju [廣告]請繼續往下閱讀... August 17, 2025

比賽的前十分鐘節奏迅速，雙方積極爭奪控球並展開激烈對抗，曼聯姆布莫（Bryan Mbeumo）早早的一腳射門被拉亞（David Raya）輕鬆救下，隨後焦克雷斯（Viktor Gyokeres）也顯示了他強大的身體對抗能力。

比賽第15分鐘，兵工廠通過一記角球打破僵局，賴斯從左側發出角球，曼聯門將巴賴因德未能有效干預，卡拉費奧里在門框下方高高跳起頂入球門，將比分改寫為1比0；這也是兵工廠在本賽季首度展示其強大的定位球能力，延續了上賽季通過角球攻入14個英超進球的出色表現。

Riccardo Calafiori LOVES a goal in Manchester. pic.twitter.com/Iztc4wXB4H — DailyAFC (@DailyAFC) August 17, 2025

雖然兵工廠取得領先，但曼聯迅速發起反擊，主隊多次在中場搶回球權後發動快速反擊，多爾古（Patrick Dorgu）在左側的一次低射擊中立柱，隨後庫尼亞（Matheus Cunha）突破多名防守球員，單刀直面拉亞，但他的射門被拉亞穩穩擋住，曼聯的攻勢始終未能突破兵工廠防線。

在兵工廠的反擊中，厄德高（Martin Odegaard）在禁區邊緣的射門未能發揮出足夠的力量，而庫尼亞則再次迫使拉亞做出一記精彩的撲救；隨著比賽進行，曼聯的攻勢逐漸加大，並在下半場繼續施加壓力。

???????? Riccardo Calafiori (23) scores Arsenal's first goal of the 2025/26 Premier League season! pic.twitter.com/CkhlOH5QIH — EuroFoot (@eurofootcom) August 17, 2025

下半場開始後，兵工廠進行幾次戰術調整，芒特（Mason Mount）的一腳準備進球的射門被擋出，而拉亞則成功撲出了曼聯的任意球；兵工廠主帥阿特塔（Mikel Arteta）換上哈維茲（Kai Havertz）和馬杜埃基（Noni Madueke），以加強攻勢並爭取更多控場。

曼聯則換上塞斯科（Benjamin Sesko），並在庫尼亞為姆布莫創造機會時差點扳平比數；不過，兵工廠後防穩固，尤其是加布里埃爾（Gabriel）和薩利巴（William Saliba）的防守表現堅決，成功抵擋了曼聯的多次威脅。

比賽接近尾聲時，薩利巴在庫尼亞距門兩碼處的關鍵解圍，最終幫助兵工廠保持住1比0領先，順利獲得開季首勝。

Cuplikan Gol Riccardo Calafiori Manchester Unitedpic.twitter.com/195FBAHDDR — ALL ABOUT ARSENAL FC (@All_AboutARS) August 17, 2025

賽後新聞發布會上，兵工廠主帥阿特塔對比賽結果、球隊表現及新加盟球員進行了詳細的分析：「這是一場非常重要的比賽，尤其是在老特拉福德的首場比賽，當你知道對方正在建立一支強隊，並且有新簽約球員想要大展拳腳時，我們能夠在這裡獲得勝利，我對球隊非常高興和驕傲。」

隨後阿特塔補充，「今天我們在面對挑戰時展現了不同的決心，我認為我們做得非常好兩件事；第一，利用定位球攻擊，第二，面對失誤時的反應，我們每一名球員的反應使我們有機會贏得比賽，這也正是我們競爭的方式。」

阿特塔接著談到，「這樣的勝利帶來了動力和信心，這是非常重要的，儘管我們在某些方面的表現不理想，但我們仍然找到方法贏得比賽，這就是我們必須在整個賽季中保持的韌性。」

對於卡拉費奧里的表現，阿特塔最後說，「他有改變整個球隊氣氛的能力，他是一名非常難以預測的球員，可以在不同區域發揮作用，他的加入讓我們的整體表現更加強大。」