想要巨約！庫明加自認與活塞一哥同等級　美媒：對勇士和他都不好

勇士與前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）之間的談判僵局仍未有進展，根據《舊金山紀事報》的最新報導，庫明加對自己的實力有著極高的自信，他認為自己應該與活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）、暴龍24歲核心巴恩斯（Scottie Barnes）等人，擁有相同的合約待遇，讓灣區面臨兩難。

庫明加希望獲得一份年薪3000萬美元以上的長約，勇士則希望繼續保有薪資彈性，開出2年4500萬美元短約，第2年為球隊選項，並要求庫明加放棄交易否決權，僵局由此形成。

庫明加進入勇士4年，定位至今仍不明確，上季中「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）入隊後，他更徹底遭到邊緣化。據了解，庫明加團隊希望能改變這一現況，證明自己在聯盟中有著更重要的位置，這也是他不願妥協的原因之一。

《舊金山紀事報》記者克羅伊奇（Ron Kroichick）披露，庫明加將自己視為與活塞一哥康寧漢及暴龍核心巴恩斯等年輕全明星「同等級」，期望得到一份與這些球員相當的合約，這也是他在續約談判中的堅定立場。

對此克羅伊奇直言，「這真是兩難的問題。我認為這對勇士和庫明加本人都不好。」康寧漢去年夏天獲得活塞開出的5年2.26億美元新秀頂薪續約，巴恩斯則簽下5年2.7億美元新約，兩人都是2021年進入聯盟，與庫明加同梯。

外界原預期庫明加市場追求者眾多，但實際上只有國王仍積極接觸。《The Athletic》記者阿米克（ Sam Amick ）指出，國王最初提出的籌碼為薩里奇（Dario Saric）、卡特（Devin Carter）與受保護首輪籤，後來改為蒙克（Malik Monk）加2030年受保護首輪籤，並願意開給庫明加3年6300萬美元合約。 然而勇士顧慮蒙克長約將影響薪資靈活度，且希望避免觸及第一層硬上限，遲遲不肯點頭。

《ESPN》記者史雷特（Anthony Slater）近日報導，勇士與庫明加的團隊最近已經重新開始對話，並交換新合約的初步想法。儘管如此，這並不意味著雙方已經達成實質進展，僵局仍可能繼續。