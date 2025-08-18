1分氣走中國！澳洲15分逆轉締亞洲盃3連霸　加洛威領銜最佳5人

記者游郁香／綜合報導

澳洲男籃今（18）日凌晨在2025年FIBA亞洲盃決賽，驚險以90比89擊敗中國，完成3連霸壯舉，也把亞洲盃連勝場次推進到18場，陣中年輕側翼加洛威（Jaylin Galloway）在冠軍戰轟進關鍵三分，最終獲選本屆賽會最有價值球員，同時領銜最佳5人陣容。

澳洲此役一度陷入15分落後，庫克斯（Xavier Cooks）攻下全場最高30分、9籃板，率隊力挽狂瀾；加洛威則砍進23分、5籃板，外線10投6中，末節連續三分幫助球隊反超。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲澳洲男籃完成亞洲盃3連霸 。（圖／取自FIBA）

希基（William Hickey）在比賽剩下1分09秒投進超前比分的關鍵一擊，隨後庫克斯與麥奈（Will Magnay）的罰球守住勝利。中國最後一擊由胡明軒三分出手落空，讓澳洲以1分之差險勝。

澳洲成為亞洲盃史上第2支完成3連霸的隊伍，巧合的是，上一支達成此紀錄的正是中國，他們在2003年哈爾濱封王時締造此壯舉，並拿下隊史第13冠（總計16冠）。同時，澳洲也把在亞洲盃的連勝紀錄推進到18場。

▲澳洲年輕側翼加洛威獲本屆賽會MVP。（圖／取自FIBA）

加洛威本屆賽事場均繳出14.2分，三分命中率高達66.7%，外帶3.2籃板、1.4助攻和1.4抄截，展現高效率火力。他與隊友麥克維（Jack McVeigh）、中國雙塔胡金秋與王俊傑，以及伊朗主控瓦赫迪（Sina Vahedi）一起入選最佳五人。

▲中國雙核心胡金秋、王俊傑入選最佳5人 。（圖／取自FIBA）

胡金秋決賽砍下20分、10籃板，本屆場均16.2分、9.2籃板；王俊傑則場均13分，8強對南韓曾狂轟21分。瓦赫迪則繳出場均17.8分、2.7籃板、2.2助攻，率領伊朗奪下睽違8年的亞洲盃獎牌（銅牌）。

本屆最終排名如下，澳洲奪金、中國摘銀，伊朗擊敗紐西蘭拿下銅牌。這也是中國自2015年長沙封王後，睽違10年再度站上亞洲盃頒獎台。