釀酒人14連勝止步！　延長賽2比3遭紅人逆轉

記者胡冠辰／綜合報導

密爾瓦基釀酒人創下隊史紀錄的14連勝，在辛辛那提大美國球場畫下句點；釀酒人於18日在9局上半靠捕手康崔拉斯（William Contreras）擊出關鍵2分砲，一度2比1超前看似延續奇蹟，但紅人9局下半頑強扳平，最終在延長10局以3比2逆轉勝出。

Final: Reds 3, Brewers 2
August 17, 2025

比賽結束後，釀酒人當家球星耶律奇（Christian Yelich）打破休息室沉默，直言：「算了吧（Forget it），明天我們再來一次，」話音一落，球隊放起雷鬼音樂，展現放鬆心態。

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）坦言，連勝過程雖精彩，但連日激戰也讓牛棚嚴重消耗，「這提醒我們的球員，每一球都很重要，比賽不到最後一刻都不算結束，我們這週已經證明過這一點，但今天也顯示我們還是人類。」

由於艾許比（Aaron Ashby）、科尼格（Jared Koenig）、米爾斯（Nick Mears）、烏利比（Abner Uribe）和梅吉爾（Trevor Megill）前2戰已全部登板，釀酒人今天被迫派出邁爾斯（Tobias Myers）和安德森（Grant Anderson）臨危救援；墨菲表示：「這要求他們承擔很多，但我仍為全隊的拼戰精神感到驕傲。」

比賽的轉折點出現在9局下半，圖朗（Brice Turang）從二壘移防游擊後，因班森（Will Benson）的旋轉滾地球出現罕見失誤，讓紅人開啟追平攻勢；圖朗賽後形容那球「旋得很怪」，墨菲則護航說：「那甚至不該算失誤。」

最終紅人在10局下半靠著海斯（Austin Hays）敲出再見安打，成功中斷釀酒人連勝。

釀酒人先發投手昆塔納（Jose Quintana）繳出優質表現，與紅人左投艾波特（Andrew Abbott）對投至第7局。他坦言，雖然輸球難免遺憾，但仍收穫良多：「如果我們一定要輸，我很高興是輸這樣的比賽，我們不想輸，但如果繼續這樣打，我們還能贏下去。」

他最後也強調團隊凝聚力是最大動力：「我們休息室的氛圍讓每個人互相支持，真的很棒，能參與締造球團最長連勝紀錄很特別，但我們還想要更多，我們會保持飢渴感。」