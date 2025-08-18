達比修有自責「做了蠢事」　遭弗里曼轟3分砲重創無緣本季第3勝

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士日籍投手達比修有於台灣時間18日在客場先發對戰洛杉磯道奇，達比修在首局被擊出2發全壘打，僅投4局就退場，留下3安打4失分、5次三振的成績，無緣奪下本季第3勝；儘管教士在8局上半一度追平比數，但最終仍以4比5敗北，苦吞3連敗。

FREDDIE FREEMAN 3-RUN HOME RUN OFF OF YU DARVISH TO GIVE THE DODGERS A QUICK 3-0 LEAD OVER THE PADRES



WHAT A START TO THIS GAME!!

pic.twitter.com/UB0W8zFm4z [廣告]請繼續往下閱讀... August 17, 2025

比賽首局，達比修先被大谷翔平敲出右外野安打，隨後對貝茲（Mookie Betts）投出保送，形成無人出局一、二壘危機，雖然成功解決史密斯（Will Smith），但面對弗里曼（Freddie Freeman）時，在取得兩次揮空後連續挑戰直球，結果遭轟出中右外野方向的3分砲，接著又被帕吉斯（Andy Pages）敲出陽春砲，教士首局就陷入0比4落後。

2025年8月18日 SDvsLAD

大谷翔平 第2打席 レフトフライ

vs.Yu Darvish

Bat Speed78.9

打球速度 104MPH 打球角度 41° 飛距離 346ft

1 Sinker In play, out(s) 95.1 pic.twitter.com/XnMIKm7c5H — Ozzy_Days (@Jiji_Days) August 17, 2025

達比修賽後直言這是一次嚴重失誤：「初回的弗里曼真的很可惜，應該說是我自己做了蠢事吧，除了那一球之外，其實表現還不算太差。」

談到失投的原因，達比修指出問題在於配球過於單調：「畢竟弗里曼原本就是很優秀的打者，應該要混合更多球種，只是前兩球讓他揮空，我就覺得用直球應該可以吧？，結果連投3顆直球，當然不可能解決弗里曼，」達比修苦笑說：「就是有點調子太好、自以為是了。」

Yu Darvish's Filthy Two Ks in the 4th pic.twitter.com/nMomb6BQpl — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 17, 2025

這場比賽也是達比修本季首次與大谷翔平對決，結果大谷2打數1安打，首局他被大谷敲出右前安打，第二次對決則把大谷擊出的飛球封殺在全壘打牆前。

雖然達比修在首局失掉4分，但他在後2局逐漸穩定，連續送出三振，並成功讓對手三上三下。教士打線也在3、4、6局各攻下1分，並於8局扳平比數；然而8局下，守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）被貝茲敲出致勝陽春砲，讓道奇最終5比4險勝。