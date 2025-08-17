運動雲

U15首戰中華不敵韓國　胡冠威後援飆速147吸睛

▲▼U15胡冠威。（圖／中華棒協提供）

▲U15胡冠威。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年第12屆亞洲U15青少棒錦標賽今天（17日）在臺南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場正式開幕，A組首場賽事由地主中華台北隊對陣韓國隊。中華隊在二局先發制人攻下3分，但韓國隊隨即展開反攻，最終以5:3逆轉擊敗中華隊，中華隊吞下首戰敗仗。

二局下，中華隊找到了突破口。陳瑞鑫率先敲出二壘長打，隨後官上竣補上安打送回首分。接著，張志強與溫以恩接連貢獻安打，加上韓國投手金儁洙的暴投，中華隊迅速擴大至3:0領先。

三局上中華隊換上林亞倫投球，但他很快便陷入困境。安健旴與朴宰賢相繼安打及靠失誤上壘，李瑞俊隨後擊出三壘長打，帶回兩分。金俊佑接著也敲出三壘長打，幫助韓國隊扳平比數。中華隊隨後換上胡冠威救援，但韓國隊的攻勢未見減弱，姜始祐用強迫取分的策略，將比分逆轉為4:3。

四局下，中華隊在兩出局後展開反攻。陳泊佑以一記幸運的內野安打上壘，隨後溫以恩與孫駿彥接連選得四死球，形成滿壘局面。韓國投手金儁洙及時回穩，成功三振葉幸福化解危機。

五局上，韓國隊再度發動進攻。金俊佑先擊出安打，並藉由犧牲短打推進至二壘。李在恕擊出右外野安打，雖然金俊佑在本壘前遭觸殺，但李在恕趁著傳球失誤成功站上二壘，隨後姜始祐補上一支安打，幫韓國隊打回第五分。隨後兩隊均未能攻下更多分數，最終韓國以5:3擊退中華隊。

賽後，中華隊總教練邱耀宇表示，首戰選手難免會感到緊張，但他相信球員很快會調整心態。談到第三局林亞倫遇到亂流，邱耀宇解釋道：「當時我們領先3分，決定讓林亞倫繼續投，但可惜未能守住優勢，還是要給予他鼓勵。」

至於第三局後登板的胡冠威，電視轉播顯示最快球速飆至147公里，表現相當驚艷。邱耀宇透露，原本球隊設計他作為先發投手，但胡冠威表示自己習慣中後段登板，「他是屬於比賽型選手，上場後表現會越來越好。」胡冠威投滿5局，僅失1分，並送出6次三振，展現出不錯的投球狀態。他自己則表示，對手的打線不如預期強勁，但對於丟掉1分仍感到不滿。每局投球時，他都會用大動作來釋放緊張情緒，並提振隊伍氣勢。

A組的另一場比賽由巴基斯坦對陣泰國。巴基斯坦隊的打線火力十足，全場敲出9支安打，並趁著泰國隊的6次失誤攻下16分。儘管泰國隊在第5局追回2分，但仍無法扭轉局勢，最終以分差過大提前結束比賽。

