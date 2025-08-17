運動雲

布坎南來台首勝即完封！讚豊暐引導有功　兒子圓夢跳舞超開心

記者楊舒帆／台北報導

布坎南在此戰交出了來台代表作，完封9局強壓中信兄弟打線，登上MVP舞台，並與兒子一起跳舞，在家人即將離台前，留下了美好的回憶。布坎南表示，兒子圓夢與他一同登上MVP舞台跳舞，這是最開心的時刻。

布坎南以 117球 完封勝，僅被敲 3安打，有 2次保送，奪下 5次三振，並且 無失分。談到此戰的表現，布坎南表示，「和豊暐搭配時，我們遵照賽前的策略，快速取得好球數，守備也幫了大忙。」他也提到，「雖然過程中有搖頭，但對方懂得我的想法，而且在本壘板上給了我很大的信心。」

布坎南向投手教練許銘傑自請投第9局，並表示：「投球數是比賽的指標，但身體狀況最重要，所以我決定要投第9局，教練團也很信任我，讓我完成最後一局。」他回顧前一次完封勝還是在韓職時期，曾對斗山熊完成完封，對起亞虎也差點完封，遺憾的是，最後9局掉分。

此戰僅花了 2小時9分鐘 完成，比賽中，布坎南強調取得好球數的重要性，同時也對兄弟投手魏碩成的出色表現表示感謝，正因如此，才有如此順暢的比賽節奏。

悍將剛經歷7連敗，布坎南說：「其實我們有很多接近的比賽，都是有機會贏球的，大家每天做的事情都一樣，盡力做到最好。」來到第8場，他終於等到了來台的首勝，並坦言過程中曾有心情掙扎。「能拿到首勝很開心，家人下週離開，最後一場能有這樣的成績，結束這段旅程會非常開心。」

在MVP舞台上，布坎南與兒女一同同台享受。他表示，「能和他們跳舞很開心，他們都很喜歡球場，回家後會看自己上電視的影片。兒子也給了我一些壓力，因為他想上台跳舞，希望爸爸能拿到MVP，所以這場比賽最開心的應該是他。」

