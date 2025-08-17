韓重磅男團、水彈女神加持！悍將大巨蛋31588人　隊史主場第2多

運動雲

▲▼校花票選結果出爐。（圖／富邦悍將提供）

▲校花票選結果出爐。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將在大巨蛋舉辦的「悍將中學主題日」最終戰，吸引 31,588 名球迷進場，寫下隊史主場第2高、本季周日比賽的第3高的進場紀錄。

本季周日觀眾人數最多的比賽出現在8月3日中信兄弟對樂天桃猿，共有36,808人進場；其次是 6月15日富邦悍將對樂天桃猿，吸引 34,800 人觀戰。而這場悍將主題日也創下 隊史第2高紀錄，僅次於6月15日同樣在大巨蛋締造的3萬4800人。

悍將17日壓軸演唱會邀來夢幻韓星組合！前 IZ*ONE 成員、現為個人 Solo 活躍的權恩妃（KWON EUNBI），將首次降臨台北大巨蛋，帶來結合唱跳的高能舞台魅力。而韓國人氣搖滾天團 FTISLAND（李洪基、李在真、崔敏煥）也將重磅登場，首次在大巨蛋開唱就獻給悍將中學。

富邦悍將「悍將中學」活動延續傳統人氣票選，本屆校花、校草名單於17日正式揭曉。今年首度採用APP投票機制，吸引球迷熱情參與，投票反應比往年更加踴躍。

在眾多候選人中，捕手戴培峰以高人氣獲得支持，榮登「第八屆悍將中學校草」，展現球迷心中的高顏值與魅力代表。

至於「第三屆校花」則由五位啦啦隊成員脫穎而出，分別是甜美系李珠珢、才藝系潔米、開朗系安娜、氣質系南珉貞，以及俏皮系李雅英，各具特色的風格也讓球迷大呼期待。

悍將球團感謝球迷積極參與投票，讓這項趣味活動再次炒熱話題，也成為「悍將中學」主題日的亮點之一。

