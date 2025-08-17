騎軍旗動作挨批　李珠珢、南珉貞現身道歉：沒有惡意會反省

記者楊舒帆／台北報導

韓籍啦啦隊員李珠珢、南珉貞16日在大巨蛋主場「悍將中學主題日」因「騎軍旗」動作引發爭議，17日賽前現身向球迷致歉，表示會更加注意言行。

李珠珢身穿學生制服短裙，在場邊揮舞富邦悍將隊旗賣力應援，沒想到下一刻卻將隊旗夾在胯下。此時南珉貞走近，也跟著跨上隊旗，兩人把球迷心中如「軍旗」般神聖的隊旗當成飛天掃帚，調皮舉動踩到禁忌。幾秒後，應援團長立刻上前制止，畫面流出後隨即在網路掀起熱議。

南珉貞表示：「當時因為球隊得到很多分，心情很開心，才做出這樣的舉動，沒有多想，也沒料到會這麼嚴重，真的很抱歉。相信球迷知道我們沒有惡意，之後會帶著大家的愛繼續努力，也會藉此學習與反省。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李珠珢則說：「因為這樣的行為讓球迷感到不舒服，真的很抱歉。初衷只是希望帶給大家開心、希望球隊戰績更好。這次的教訓會讓我更注意自己的行為。」

▲南珉貞、李珠珢。（圖／記者楊舒帆攝）

主題日同時安排了中場表演，南珉貞透露：「我們非常認真準備，希望呈現不同的表演給大家看。珠珢也常常約我們練習到很晚，今天更特別準備了表演，希望球迷期待。」李珠珢也補充：「今天有準備精彩的表演，邊荷律也會來看比賽，應該是睽違一年半、兩年再次在她面前表演。」最後她還模仿邊荷律的口吻，把「中信兄弟總冠軍」改成「富邦悍將總冠軍」為球隊應援。

此外，針對社群影片中將一旁觀眾打馬賽克一事，有球迷表示不解。李珠珢解釋：「在韓國，替路人打馬賽克是一種尊重，希望大家不要誤會。」