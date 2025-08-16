陳統恩的大局神奇力發威！平野感動想哭：一直都想讓他下場

記者王真魚／台北報導

中信兄弟16日於大巨蛋演出逆轉好戲，7局灌進6分，終場以9比6擊敗富邦悍將，收下勝利。賽後總教練平野惠一談到致勝功臣陳統恩，給予肯定。

▲陳統恩 。（圖／中信兄弟提供）

陳統恩替補上場，7局擊出超前安，率隊開啟一波大局，個人貢獻3分打點。平野直呼感動，「其實一直都有保持跟打擊部門、投手教練溝通，一直很想把他放上場。」

平野進一步透露，「上一次也是大比分落後，也是放他上場，那一場也是追平，陳統恩就是有這樣神奇力，大比分都可以追平甚至超前，今天也是這樣把他放上場，他也繳出預期之上的表現。」

兄弟今年由高宇杰主戰，陳統恩多半在板凳待命，平野指出，「統恩永遠是最早來練習的球員，今天有這樣表現，真的替他開心，甚至很感動，想為他掉眼淚。」

至於新洋投柯威士初登板僅投2.1局失5分，表現不盡理想。平野表示，「畢竟是第一次登板，還有球數限制，不會多作評論。不過觀察他來台這段時間，確實一天比一天更好，這點比較放心。」

至於牛棚表現，平野談到點名陳琥與鄭凱文守下關鍵局數，為球隊逆轉奠基，「結果來說，很好守住那2局，6局才有反攻機會；多了2分之後，鄭凱文也有守住，才會有後續大局。」

不過他也表示，「還是有出現捕手要求的位置不一樣、相反的球，身為中繼不能有任何失投，這一點會嚴格要求牛棚投手加強。」

平野同時肯定陳統恩在投捕搭配上的用心，直言「花了很多時間準備，今天有展現出來。」