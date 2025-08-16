運動雲

>

陳統恩的大局神奇力發威！平野感動想哭：一直都想讓他下場

記者王真魚／台北報導

中信兄弟16日於大巨蛋演出逆轉好戲，7局灌進6分，終場以9比6擊敗富邦悍將，收下勝利。賽後總教練平野惠一談到致勝功臣陳統恩，給予肯定。

▲▼ 陳統恩 。（圖／中信兄弟提供）

▲陳統恩 。（圖／中信兄弟提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳統恩替補上場，7局擊出超前安，率隊開啟一波大局，個人貢獻3分打點。平野直呼感動，「其實一直都有保持跟打擊部門、投手教練溝通，一直很想把他放上場。」

平野進一步透露，「上一次也是大比分落後，也是放他上場，那一場也是追平，陳統恩就是有這樣神奇力，大比分都可以追平甚至超前，今天也是這樣把他放上場，他也繳出預期之上的表現。」

兄弟今年由高宇杰主戰，陳統恩多半在板凳待命，平野指出，「統恩永遠是最早來練習的球員，今天有這樣表現，真的替他開心，甚至很感動，想為他掉眼淚。」

至於新洋投柯威士初登板僅投2.1局失5分，表現不盡理想。平野表示，「畢竟是第一次登板，還有球數限制，不會多作評論。不過觀察他來台這段時間，確實一天比一天更好，這點比較放心。」

至於牛棚表現，平野談到點名陳琥與鄭凱文守下關鍵局數，為球隊逆轉奠基，「結果來說，很好守住那2局，6局才有反攻機會；多了2分之後，鄭凱文也有守住，才會有後續大局。」

不過他也表示，「還是有出現捕手要求的位置不一樣、相反的球，身為中繼不能有任何失投，這一點會嚴格要求牛棚投手加強。」

平野同時肯定陳統恩在投捕搭配上的用心，直言「花了很多時間準備，今天有展現出來。」

關鍵字： 兄弟中信陳統恩逆轉棒球平野惠一

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

悍將下半季戰績敬陪末座　領隊林華韋宣布教練團人事調整

悍將下半季戰績敬陪末座　領隊林華韋宣布教練團人事調整

「向敵隊教頭請教需要很大勇氣！」平野點讚悍將小將陳愷佑

「向敵隊教頭請教需要很大勇氣！」平野點讚悍將小將陳愷佑

巴黎奧運射擊銅牌名將李孟遠　驚傳禁藥疑雲自請停權接受調查

巴黎奧運射擊銅牌名將李孟遠　驚傳禁藥疑雲自請停權接受調查

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉　將與中國爭金牌戰門票

亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉　將與中國爭金牌戰門票

哪有什麼好冰的？德保拉安心復健！劉志威：明年一定在

哪有什麼好冰的？德保拉安心復健！劉志威：明年一定在

陳統恩險落淚想向教練團證明：我也能用　高宇杰抱抱加碼紅包

陳統恩險落淚想向教練團證明：我也能用　高宇杰抱抱加碼紅包

大谷攻下追平分！克蕭優質先發領軍止敗　道奇、教士並列國西龍頭

大谷攻下追平分！克蕭優質先發領軍止敗　道奇、教士並列國西龍頭

後勁跨季22連勝＋30場不敗締新紀錄！寫中職史上最狂神話

後勁跨季22連勝＋30場不敗締新紀錄！寫中職史上最狂神話

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

熱門新聞

悍將下半季戰績敬陪末座　領隊林華韋宣布教練團人事調整

「向敵隊教頭請教需要很大勇氣！」平野點讚悍將小將陳愷佑

巴黎奧運射擊銅牌名將李孟遠　驚傳禁藥疑雲自請停權接受調查

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉　將與中國爭金牌戰門票

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將宣布教練團人事調整

2平野點讚悍將小將：向敵隊請教要勇氣

3射擊名將李孟遠　傳禁藥疑雲自請停權

4敗掉9場勝差　羅伯斯：完全沒料到

5庫明加態度強硬「無意回歸勇士」

最新新聞

1台鋼陳文杰出席多元出口盃

2新光盃街舞大賽　超萌小舞者勇奪MVP

3王冠閎領軍　香港錦標賽中華隊單日奪6金

4許庭綸瘦2公斤　平野竟然發現了

5陳統恩險落淚　高宇杰抱抱加碼紅包

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

氣勢很重要！　平野惠一點名稱讚黃博多拼勁、戰術守備解危

破魔力藍魔咒單場繳雙安　黃韋盛奪MVP仍謙稱「應該給投手」

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366