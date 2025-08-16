沒暗號也會跑！43歲林智勝盜壘留名　開心到想「拔壘包」

記者楊舒帆／台北報導

味全龍43歲老將林智勝16日跑出盜壘成功，開心到差點把壘包拔起來。葉總坦言這是他下的戰術，不過林智勝則笑說：「就算沒有暗號我也會跑。」

▲▼林智勝。（圖／味全龍提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智勝4局下率先敲出安打，這是他相隔6場出賽的第一支安打，還成功盜壘。前一次成功盜壘已是2019年9月25日，相隔2152天再度跑出盜壘，成為僅次於曾智偵、高國慶後，第3年長的盜壘紀錄保持者。生涯累計161次盜壘，超越闕壯鎮（160盜）獨居聯盟第8多。

此戰林智勝被排在先發第四棒，葉總觀察桃猿先發洋投威能帝的狀況實在太好，「球速幾乎都在150公里以上，尤其一開始有太陽影響，打者看球不是很清楚。他年紀大了，視力也有點影響。」

林智勝在這種情況下仍能敲安打又盜壘，葉總直言：「盜壘時機抓得很好，退休前還能有這樣漂亮的盜壘，算是滿完美的。這戰術是我下的，他差點把壘包拔起來！」

林智勝則說，上壘後其實就有盜壘的想法，「威能帝投球動作滿大，時機點好抓，但又怕出糗，所以打算兩好球後再跑。剛好葉總也下了暗號，就全力衝！」不過他是該局首名上壘者，卻直到兩出局後才衝刺？林智勝坦言：「也是怕太早出局，但兩出局後，當時打者已經看了投手不少球，也算有幫助。」他笑說，其實兩好球後，就算沒有暗號也會自己跑。

睽違6年再度盜壘成功，林智勝透露其實每年都想嘗試，但腳的狀況一直難以控制。這次成功後，休息室裡隊友們也嗨翻，「他們覺得這個年紀還能跑很不容易，相信未來的選手也會想，『我也還可以跑啦！』」至於作勢把壘包拔起來，他笑言，「因為我第8名！」

談到曾智偵、高國慶這些比自己年長的盜壘紀錄，林智勝說：「盜壘是靠經驗，不完全是速度的問題。只要抓到投手節奏，就不會覺得特別吃力。」