陳子豪代打致勝安！味全3比2險勝桃猿　戰績獨居第二名

▲▼中職陳子豪 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳子豪 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍16日在天母主場迎戰樂天桃猿，陳子豪8局下代打建功，敲出關鍵安打，帶領球隊以3比2獲勝，幫助球隊止住2連敗，戰績重回下半季第二名。

首局就突破連兩戰未得分的低潮，由郭天信、李凱威連續安打攻佔得點圈，朱育賢擊出高飛犧牲打，先馳得點。蔣少宏2局下轟出本季第5發陽春砲，將比數擴大至2比0。

4局上林立敲出桃猿全場首安，陳晨威隨後自打球擊中右腿脛骨，被攙扶退場治療，由梁家榮代打選得四壞保送，不過林泓育擊出雙殺打，攻勢中斷。

4局下林智勝率先敲安，這是他相隔6場再度擊出安打，隨後更跑出一次盜壘成功。距離他上一次盜壘成功（2019年9月25日）已相隔2152天。

6局上桃猿展開反攻，成晉跑出內野安打，林立連兩打席敲安，梁家榮犧牲觸擊推進，伍鐸隨後穩住陣腳，讓林智平擊出內野飛球。兩出局後，林泓育與伍鐸纏鬥到滿球數，選得保送上壘，林承飛隨即敲出適時安打，一口氣追回2分，追平比數。陳禹勳此時登板，以飛球解決余德龍，化解危機。

桃猿先發洋投威能帝6局下保送李凱威後，火力全開，連飆150公里以上速球，接連三振朱育賢、林智勝及吉力吉撈・鞏冠，守住失分危機。

比賽進入關鍵8局下，李凱威率先掃出二壘安打，陳子豪隨後代打林智勝，敲出致勝安打。

伍鐸主投5.2局，被敲5支安打，有2次保送，奪1次三振，失2分。陳禹勳接替0.1局、林凱威及林子昱各投1局無失分，陳冠偉守住最後一道防線。

關鍵字： 味全龍樂天桃猿陳子豪林智勝棒球

