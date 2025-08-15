林智勝期待張惠妹嗨唱三天三夜！引退怕致詞NG：但我絕對不會哭

▲ 林智勝 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝的引退系列賽將於9月5日至7日在台北大巨蛋登場，他許願由天后張惠妹（妹姐）獻唱，如今願望成真，笑言心情滿是期待，「滿開心的，畢竟這場合，妹姐應該是第一次蒞臨，比較不一樣。預料會有層層關卡，謝謝妹姐抽空當我引退賽的嘉賓。」

林智勝多年來透過「原棒協關懷盃」支持偏鄉原住民棒球發展；妹姐自2020年起，每年捐贈千副手套給原住民小球員，展現熱情與行動。

兩人因此結緣，「那時我是理事長，她捐了1067咖手套。」他透露，主要是透過妹妹Saya的老公牽線認識。

這次能夠請到張惠妹，林智勝笑說，要感謝向記者許願成功，「前面公司就有說，可能有這機會，知道有在談。」最期待哪一首？他笑回，「當然是〈三天三夜〉，現在大巨蛋可以跳吼？相信妹姐的能力，可以撼動全場歌迷。」隨後也不好意思地說，「那一天歌迷，可能比球迷還多。」

面對引退倒數，林智勝坦言，最擔心的是致詞，「要感謝的人太多了，很怕自己NG，像老蕭（蕭敬騰）、妹姐都有自己的導演，我就是我自己的導演。」

屆時會落淚嗎？林智勝語氣堅定，「我絕對不會哭，絕對不會！」他說，能打到這裡一切都已值得，「也不是打到受傷不能再打，如果是這樣，可能就會有遺憾，現在唯一的遺憾，應該是還沒全壘打，希望只要有上場機會，就努力看看。」

至於引退賽後是否還會上場，總教練葉君璋已說明，要看他的狀態與球隊需求，「如果有需要用到的話，一定會把他放進去。」



聽聞葉總的回應，林智勝驚訝笑問，「真的嗎？你們幫我問了嗎？」隨即開心回應，「那就不好意思啦，我就打好打滿囉，接下來要認真努力了！」