運動雲

>

張進德加強一壘守備　盼與張育成締「兄弟連線」經典畫面

▲▼ 張進德。（圖／富邦悍將提供）

▲張進德。（圖／富邦悍將提供）

記者胡冠辰／台北報導

富邦悍將捕手張進德近期轉往一壘守備練習，對於角色調整展現高度配合的職業態度；今（15日）張進德受訪時表示，這是教練團安排的嘗試，自己也樂於接受挑戰，只盼透過練習把自己準備好，隨時為球隊貢獻。

「主要是教練安排叫我去，」張進德笑說，「畢竟學生時期也守過嘛，其實不會太生疏，大致上還OK，主要還是一些跑位、補位這類的臨場反應要加強。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張進德接著強調，自己就是把工作做好、維持比賽狀態，無論教練、球隊需要什麼角色，他都願意去幫助球隊。

談到一壘手套的來源，張進德透露，目前使用的是隊友高捷的手套，「我弟（張育成）的那個還太新了，還在適應中。」

此外他也笑說，過去作為捕手接捕比較多，這次有機會在一壘接來自弟弟的傳球，感覺相當特別；「因為很少有這個機會在一壘接他傳過來的球，通常都是我在本壘接球，」張進德也提及「如果能在一壘完成一次兄弟連線，那畫面應該會很特別。」

張進德最後也回顧上一次在正式比賽中出任一壘手，已經是2011至2012年間於旅美匹茲堡海盜小聯盟時期的最後一戰，「那時候是臨時被叫去守的，」他說，「如果有機會上場，當然想解鎖看看一壘守備，看有沒有機會。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

湖人新賽季先發陣容曝　NBA某高層：變得更強有望闖西區決賽

湖人新賽季先發陣容曝　NBA某高層：變得更強有望闖西區決賽

菅野智之達成單季10勝！締日本史上第10人壯舉

菅野智之達成單季10勝！締日本史上第10人壯舉

勇士右投史蒂芬斯將轉戰中職傳獅鎖定 蘇泰安：第5號洋投細節待定

勇士右投史蒂芬斯將轉戰中職傳獅鎖定 蘇泰安：第5號洋投細節待定

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

【心碎柯基】小短腿飛奔以為要散步...結果只是去拿外送

熱門新聞

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台12歲小將130火球＋開轟震驚外媒　

2敗掉9場勝差　羅伯斯：完全沒料到

3大谷翔平MVP穩了？美媒：根本沒對手

4大谷首談豪宅爭議　外媒律師替他說法

5發嘲諷中華男籃迷因　FIBA：只是幽默

最新新聞

1趙祖政遭推擠錯失獎牌落淚　推人的摘金

2林智勝想聽張惠妹唱這首：我不會哭

3悍將張進德挑戰一壘守備

4費城打線無串連　浪費盧薩多優質先發

5申皓瑋因傷暫下二軍觀察

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

中信兄弟解約洋砲艾銳克　總教練伯納：太重視個人表現

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366