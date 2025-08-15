張進德加強一壘守備　盼與張育成締「兄弟連線」經典畫面

▲張進德。（圖／富邦悍將提供）



記者胡冠辰／台北報導

富邦悍將捕手張進德近期轉往一壘守備練習，對於角色調整展現高度配合的職業態度；今（15日）張進德受訪時表示，這是教練團安排的嘗試，自己也樂於接受挑戰，只盼透過練習把自己準備好，隨時為球隊貢獻。

「主要是教練安排叫我去，」張進德笑說，「畢竟學生時期也守過嘛，其實不會太生疏，大致上還OK，主要還是一些跑位、補位這類的臨場反應要加強。」

張進德接著強調，自己就是把工作做好、維持比賽狀態，無論教練、球隊需要什麼角色，他都願意去幫助球隊。

談到一壘手套的來源，張進德透露，目前使用的是隊友高捷的手套，「我弟（張育成）的那個還太新了，還在適應中。」

此外他也笑說，過去作為捕手接捕比較多，這次有機會在一壘接來自弟弟的傳球，感覺相當特別；「因為很少有這個機會在一壘接他傳過來的球，通常都是我在本壘接球，」張進德也提及「如果能在一壘完成一次兄弟連線，那畫面應該會很特別。」

張進德最後也回顧上一次在正式比賽中出任一壘手，已經是2011至2012年間於旅美匹茲堡海盜小聯盟時期的最後一戰，「那時候是臨時被叫去守的，」他說，「如果有機會上場，當然想解鎖看看一壘守備，看有沒有機會。」