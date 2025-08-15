申皓瑋左腳傷勢累積惡化　悍將打擊雙冠王暫下二軍觀察

▲中職申皓瑋。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

富邦悍將申皓瑋近期陷入左腳傷勢困擾，賽前受訪時透露，左腳不適已影響其比賽表現，經球隊評估後決定讓他暫下二軍進行休養與觀察；身為隊上目前的安打與全壘打雙冠王，申皓瑋的傷情無疑是對目前5連敗的悍將雪上加霜。

申皓瑋表示，左腳的不適感是在比賽結束後逐漸浮現，具體受傷時點不太明確，「應該是在上上週比賽時，比完賽後有一點不適感覺，到球場後就看有沒有緊急的方式可以輔助處理。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於傷勢是怎麼造成的？申皓瑋接著說：「在巨蛋後到天母的比賽，打完後有點感覺，但那時疼痛感沒那麼明顯，後續就是慢慢的累積，打到後來比賽中就越來越明顯了。」

儘管賽前仍能進行打擊練習，但其身體狀況顯然不如理想，「剛剛有練打，但那種感覺不是身體好的狀態，有點落差，」申皓瑋說。

今天申皓瑋已下二軍，他也表示將遵從球隊安排，「今天就是看防護員怎麼去處理，我個人是尊重球隊的決定，」球團也已安排其下至二軍休息10天，作進一步觀察與調整。

被問到過去兩週的身體狀況，申皓瑋直言自己當時仍抱持「能撐就撐」的態度，「雖然他們都叫我不要撐，但我覺得我可以，應該要繼續打比賽，後來球隊也發現我的打擊動作、跑步感覺不對勁，雖然我說沒事，但還是被識破了。」