大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平本季表現依舊火燙，43轟、115得分、OPS 1.021皆居國聯第一，79打點則並列第六；自6月重啟投打二刀流後，MVP聲勢更是高居不下。根據美國大型運動博彩公司《ESPN BET》開出的國聯MVP賠率，大谷以-6000（約1.02倍）遙遙領先。

美國《ESPN》於8月13日公布自家綜合勝利貢獻度等多項數據計算的「AXE」評分（平均值100），大谷在國聯MVP排行榜中以152分（7月17日時為144分）穩居第一，領先第二名、芝加哥小熊新秀克勞阿姆斯壯（Henry Crow-Armstrong ）多達12分，差距明顯拉開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

ESPN分析指出，克勞阿姆斯壯近期陷入「嚴重低潮」，反觀大谷正迎來「史上最佳打擊球季」，且投手WAR仍有望繼續增加，「其他球員想與大谷結合投打的表現相匹敵幾乎是不可能的。如果要選一個最不可能被逆轉的獎項，那就是國聯MVP。」

在美聯MVP競爭中，紐約洋基賈吉（Aaron Judge）以AXE 152（上次162）領先，西雅圖水手的羅利（Cal Raleigh，146）居次，皇家隊小惠特（Bobby Witt Jr.）以137分排名第三。

近期費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）火力全開，讓這場競爭增添變數。不過外媒認為，大谷的地位仍難以撼動，他本季綜合表現依舊遠勝其他對手。

前大聯盟球員斯克拉格斯（Xavier Scruggs）在《MLB Network》節目中被問到「舒瓦伯有何可能追上大谷？」時直言，「費城人身為分區領先球隊，舒瓦伯肯定是MVP候選人之一，但想縮小與大谷的差距幾乎不可能。除非發生像是受傷導致大谷放棄投球這種事，否則差距不會改變。」

他強調，大谷在投打兩端的表現完全是獨一檔的存在，「其他選手要從他手中搶走MVP的可能性幾乎為零。」隨後笑說，「看看他最近的投球表現就知道了，他應該有專屬於自己的獎項。他能擊出40支以上全壘打，又能在一場比賽拿下8次三振，這真的太不合理了。」