NBA三球星月底來台！唐斯、雷納德同場　甜瓜將現身潮流文化祭

記者游郁香／綜合報導

桃園市政府今（14）日確認邀請尼克當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）與快艇頭牌雷納德（Kawhi Leonard），出席8月30日的籃球表演賽與珍珠海岸國際音樂節。GQ Taiwan也宣布有一位傳奇球星30日將現身潮流文化祭，從影片剪影的投籃和慶祝動作，球迷馬上認出是今年剛入選名人堂的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）。

曾是新一代「狼王」的唐斯，去年被震撼交易到尼克，上季繳出場均24.4分、12.8籃板，三分命中率高達42%的亮眼表現，並入選年度第3隊，幫助大蘋果軍團勇闖東區冠軍賽。2屆FMVP雷納德則以攻守俱佳著稱，6度入選全明星賽，他與唐斯將在桃園珍珠海岸國際音樂節同場交流，對球迷來說是近年難得的夢幻組合。

▲NBA兩位球星唐斯、雷納德月底將來台，出席桃園珍珠海岸國際音樂節。（圖／桃園市府提供）

2025桃園珍珠海岸國際音樂節將於8月29日至31日在竹圍漁港盛大登場，3天活動將網羅國內外強大演唱陣容，並結合鐵玫瑰熱音賞、LALAI原民音樂人才PK大賽及桃園盃三對三籃球賽，營造如同嘉年華般的熱鬧氛圍。

除了唐斯與雷納德將在月底訪台，GQ Taiwan今日也宣布，有一位NBA傳奇球星30日將現身2025 GQ STYLE FEST潮流文化祭，從影片剪影的投籃和慶祝動作，球迷馬上認出是今年剛入選名人堂的「甜瓜」安東尼。

安東尼大學時期便率雪城大學奪下2003年NCAA冠軍，隨後以探花之姿投入NBA，生涯長達19季累積28,289分，高居NBA歷史得分榜第10位，並在2008、2012、2016三度助美國男籃奪得奧運金牌。本月底，他將首度以潮流活動嘉賓身分來台，現身松山文創園區與粉絲互動。