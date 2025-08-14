運動雲

>

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

▲▼道奇總教練羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平、羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今（14）日對天使的比賽中，派出大谷翔平二刀流登板，大谷投出術後最多的80球，4.1局被敲5安打、失4分；打擊端則是4打數1安打，可惜最終道奇慘遭逆轉，以5比6吞下4連敗，將國聯西區龍頭寶座送給聖地牙哥教士。

對於大谷的投球內容，羅伯斯認為整體表現不差，「即便進入第5局，他仍在投出很好的球，我覺得他還有能力投完第5局。尼托（Zach Neto）在2好球後打出關鍵二壘安打很精彩，我本來希望他能解決尼托，把半局帶到下一棒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇原本在7月初還領先教士達9場勝差，如今已被反超。羅伯斯坦言，「完全沒預料到會變成這樣，是我們自己造成的局面。」

近期道奇牛棚連續在後段失守，他指出問題包括「不必要的保送和配球選擇」，同時強調現有投手陣容必須妥善調度，「我們會盡量在合適的情況下使用他們，避免過度登板，所以能讓先發多投的時候就會多投一點。」

雖然陷入低潮，羅伯斯仍肯定球員的態度，「這支球隊沒有人推卸責任，大家都在想辦法變得更好，沒有缺乏動力或準備不足的問題，全員都全力以赴，我相信遲早能扭轉頹勢。」

接下來道奇將在主場面對教士3連戰，羅伯斯預告，「道奇球場將充滿能量，我們的球員已經準備好了。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

林智勝願望成真！張惠妹將現身引退賽　0906大巨蛋開唱

林智勝願望成真！張惠妹將現身引退賽　0906大巨蛋開唱

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

1.2局失7分控球陷亂流！　鄧愷威先發戰教士投不滿2局就退場

1.2局失7分控球陷亂流！　鄧愷威先發戰教士投不滿2局就退場

【超恐怖鷹架崩落】楊柳颱風襲來！台東社會宅不堪強風　鷹架大範圍崩毀

熱門新聞

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

讀者回應

﻿

熱門新聞

1亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

2投手大谷三壘安！125年首見紀錄誕生

3中華隊錯失4強還遭官方嘲諷　籃協回應

4中華男籃花光21分領先　無緣亞洲盃4強

5古久保盼引進Trackman　聯盟曝有補助

最新新聞

1NBA中鋒唐斯28日出席三對三籃球賽

2球王辛納晉級辛辛那堤大師賽8強

3德保拉遭註銷：希望能在這投很多年

4兄弟註銷德保拉　登錄柯威士

5曹祐齊開球　身障選手熱情站MVP舞台

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366