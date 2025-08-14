羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

▲大谷翔平、羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今（14）日對天使的比賽中，派出大谷翔平二刀流登板，大谷投出術後最多的80球，4.1局被敲5安打、失4分；打擊端則是4打數1安打，可惜最終道奇慘遭逆轉，以5比6吞下4連敗，將國聯西區龍頭寶座送給聖地牙哥教士。

對於大谷的投球內容，羅伯斯認為整體表現不差，「即便進入第5局，他仍在投出很好的球，我覺得他還有能力投完第5局。尼托（Zach Neto）在2好球後打出關鍵二壘安打很精彩，我本來希望他能解決尼托，把半局帶到下一棒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇原本在7月初還領先教士達9場勝差，如今已被反超。羅伯斯坦言，「完全沒預料到會變成這樣，是我們自己造成的局面。」

近期道奇牛棚連續在後段失守，他指出問題包括「不必要的保送和配球選擇」，同時強調現有投手陣容必須妥善調度，「我們會盡量在合適的情況下使用他們，避免過度登板，所以能讓先發多投的時候就會多投一點。」

雖然陷入低潮，羅伯斯仍肯定球員的態度，「這支球隊沒有人推卸責任，大家都在想辦法變得更好，沒有缺乏動力或準備不足的問題，全員都全力以赴，我相信遲早能扭轉頹勢。」

接下來道奇將在主場面對教士3連戰，羅伯斯預告，「道奇球場將充滿能量，我們的球員已經準備好了。」