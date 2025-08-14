中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

▲中華男籃遭伊朗逆轉，痛失亞洲盃4強門票。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

中華男籃今（14）日凌晨在亞洲盃8強賽與伊朗激戰，一度領先多達21分，卻在決勝節遭逆轉，以3分飲恨，痛失4強門票。比賽結束後，FIBA亞洲盃官方IG竟發出一張迷因「叫救護車，但不是幫我」，並在圖片放上中華隊與伊朗的隊徽，引發大量台灣球迷不滿，籃協痛批此舉是「傷口灑鹽」，將嚴正溝通並表達立場。

面對27年未曾擊敗的伊朗，中華隊在林庭謙、陳盈駿與阿巴西的火力支援下，上半場最多領先21分。無奈第3節起禁區核心高柏鎧陷入犯規麻煩，被伊朗逐步追近比分，最終反遭逆轉。陳盈駿、林庭謙與高錦瑋等球員賽後神情落寞，首次披國家隊戰袍的賀博更是難掩失落，令熬夜看球的台灣球迷心碎不已。

▲FIBA亞洲盃官方社群發迷因哏圖嘲諷中華男籃。（圖／取自FIBA亞洲盃IG）

然而FIBA亞洲盃官方社群賽後卻發「迷因圖」嘲諷中華隊，搭配「叫救護車，但不是幫我」的文案。本屆賽事，官方帳號從未有過類似帶有諷刺意味的貼文，該文一出，引起台灣球迷強烈不滿，怒批因裁判尺度不公，比賽已是「8打5」，主辦單位賽後竟還公開挖苦輸球的一方，極度不尊重中華隊。

中華籃協對此表達嚴正立場，「FIBA官方社群發此種嘲諷式哏圖，非常不適當。勝敗兵家常事，但中立的主辦單位竟然傷口灑鹽，分化兩隊與球迷情感，與FIBA 『凝聚人心，團結所有社群（Bring people together and unify all community）』使命背道而馳。」

籃協強調，目前因為有時差，還沒有聯繫到主辦單位及小編，但會嚴正溝通並表達立場。

▲亞洲盃男籃8強賽，裁判尺度引起爭議。（圖／取自FIBA官網）