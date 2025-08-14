「主動權在我們手中！」教士橫掃巨人　抹平9場差距直逼國西榜首

運動雲

▲小塔提斯（Fernando Tatis Jr）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士六週前還在為重回勝利軌道掙扎，如今他們已昂首闖進國家聯盟西區的激烈榜首爭奪戰；7月初，教士結束辛辛那提與費城的客場之旅，連續輸掉兩個系列賽返回主場，分區落後洛杉磯道奇多達9場勝差，然而經過交易大限的大規模補強，以及近一個半月的強勢表現，這段差距已被徹底抹平。

總管普雷勒（A.J. Preller）在交易大限當天完成五筆交易，涉及多達22位球員，引進米勒（Mason Miller）、歐赫恩（Ryan O’Hearn）、勞雷亞諾（Ramón Laureano）、費爾明（Freddy Fermin）與柯提斯（Nestor Cortes）等即戰力。

明星右外野手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）強調補強的即效性：「我們知道自己有多特別的團隊，特別是在交易大限之後，我們的總管全力以赴……每天都帶著信心打出好的棒球、乾淨的棒球，這就是我們的能力所在。」

三壘手馬查多（Manny Machado）則指出新援的迅速適應令人驚訝：「我曾經處在他們的位置，那真的很難適應——環境的變化、新的聯盟、不同的分區……需要時間，但他們的融入幾乎是完美的。」

今天在11比1痛宰舊金山巨人的橫掃戰役中，歐赫恩與勞雷亞諾合計 10打席上壘6次，展現出打線深度的轉變，費爾明雖未在該場先發，但加盟後打擊率高達 .355，成為捕手位置上的穩定輸出。

「這條打線大概是我參與過最好的打線，」歐赫恩說，「從上到下沒有弱點，9棒的費爾明與8棒的柯朗沃斯都能持續製造攻勢。」

牛棚方面，米勒的加盟進一步強化原本已屬頂尖的後援陣容，使教士隊在比賽後段更具鎖勝能力。

過去17場比賽，教士豪取14勝3敗，戰績反超一度低迷的道奇，自 7月初領先9場以來，道奇的戰績僅為12勝20敗。

這是教士自2010年以來，首次在賽季這麼晚仍佔據分區首位，他們上一次奪下國聯西區冠軍要追溯至2006年。

接下來的兩個週末，將是國聯西區冠軍歸屬的關鍵期，本週五起，教士將作客洛杉磯展開三連戰，隨後回到百特科球場再戰道奇。

「這很重要，」小塔提斯最後直言，「這就是我們打球的目的，主動權在我們手中。」

關鍵字： 聖地牙哥教士舊金山巨人洛杉磯道奇

