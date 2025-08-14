運動雲

鄧愷威1.2局失7分恐被替換　巨人3A投手已在40人名單

▲▼巨人鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

舊金山巨人本季狀況急轉直下，今（14）日迎戰聖地牙哥教士，推派台灣投手鄧愷威先發力拚避免遭到橫掃，卻以1比11慘敗，系列賽3戰全數落敗。鄧愷威賽後也被美媒點名，恐將被3A投手替換。

鄧愷威今日先發僅投1.2局就退場，第2局更遭教士打線重創，單局狂失7分，該局巨人團隊出現3次保送、1次傳球失誤、1次捕逸、1支擊中二壘壘包反彈的2分安打，外野手拉莫斯（Heliot Ramos）更出現傳球手滑失誤，讓比賽提前失控。

《NBC Sports Bay Area》記者帕洛維奇（Alex Pavlovic）總結鄧愷威本場表現，認為他有些運氣不佳，特別是柯朗沃斯（Jake Cronenworth）擊中二壘壘包的軟弱飛球。但他也指出，鄧愷威今天算是投倒自己，本場總計使用53球，卻僅有32球是好球，且經常讓壞球走在前面，當他終於能把球放進好球帶時，卻是在接近紅中的位置。

鄧愷威上周對戰華盛頓國民繳出5局4K無失分，本周再獲先發機會，可惜沒能把握，美媒也點名恐將被替換。

帕洛維奇指出，巨人3A輪值中有提德威爾（Blade Tidwell）、伯德松（Hayden Birdsong）、惠森亨特（Carson Whisenhunt）在等候機會，其中提德威爾已在40人名單內，最可能被拉上大聯盟。

巨人在近14場主場比賽中輸掉13場，創下隊史搬遷至舊金山後的最差紀錄，過去僅在紐約時期的1901年與1940年出現過同樣窘境。另外，巨人近5場比賽僅得5分，打擊火力極度低迷。

