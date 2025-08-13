「小鷹」慢慢茁壯！洪一中坦言自己急性子：我有一個使命

▲ 洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹下半季戰績至今10勝2和9敗、勝率0.526的成績，暫居第3名，與龍頭中信兄弟僅有2場勝差。總教練洪一中肯定球員至今的努力與進步，也強調自己的使命是把這支新球隊帶好，打出應有的職業水準。

洪一中直言新球隊板凳深度不足，長期下來替換空間有限，「打一整年下來一定會累，新人上去，落差很大，有時是打擊，有時是守備，觀眾就會覺得『啊這是什麼守備？』」

洪一中表示，雖然表現不錯，但不應該因此滿足，「該做好的事情還是要做好。」他強調，有時在選手發生失誤時做出的調度，並非所謂的「懲罰性調度」，而是對職業水準的要求，「對我來講，我的生氣點在於，你是一個職業球員，為什麼會發生這種『業餘還業餘』的失誤？我就會很受不了。」

「我有一個使命，就是不想讓大家覺得中職水準很差。」洪一中表示，身為棒球的一份子，他希望不僅台灣球迷，連韓國、日本都能肯定台灣職棒球員的實力。「我們當然有很好的球員，但更重要的是，要把事情做得確實，讓外界留下好印象。」身為其中一員，只要獲得肯定，就是與有榮焉。

至於帶隊輸贏，洪一中坦言自己已不像過去那麼執著，「年輕的時候會擔心沒工作，現在不是這個心態。我更在乎的是球員的成長，他們的棒球路還很長，希望他們能建立正確的觀念。」

「當然我是很急性子，反應有點激烈。」但洪一中強調出發點單純，「我要把這支球隊弄好，讓下一個帶球隊的人更好帶。」他希望球員們能走在正確的方向上，在漫長的職業生涯中持續進步。

洪總也重申「工欲善其事，必先利其器」，樂見大環境更好，「有好的環境，自然提升比較快。」並特別點出訓練基地的重要性，有完善的硬體設施，再搭配運動科學輔助，才能在競爭中保持優勢。