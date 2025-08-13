運動雲

>

「小鷹」慢慢茁壯！洪一中坦言自己急性子：我有一個使命

▲▼ 洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹下半季戰績至今10勝2和9敗、勝率0.526的成績，暫居第3名，與龍頭中信兄弟僅有2場勝差。總教練洪一中肯定球員至今的努力與進步，也強調自己的使命是把這支新球隊帶好，打出應有的職業水準。

洪一中直言新球隊板凳深度不足，長期下來替換空間有限，「打一整年下來一定會累，新人上去，落差很大，有時是打擊，有時是守備，觀眾就會覺得『啊這是什麼守備？』」

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪一中表示，雖然表現不錯，但不應該因此滿足，「該做好的事情還是要做好。」他強調，有時在選手發生失誤時做出的調度，並非所謂的「懲罰性調度」，而是對職業水準的要求，「對我來講，我的生氣點在於，你是一個職業球員，為什麼會發生這種『業餘還業餘』的失誤？我就會很受不了。」

「我有一個使命，就是不想讓大家覺得中職水準很差。」洪一中表示，身為棒球的一份子，他希望不僅台灣球迷，連韓國、日本都能肯定台灣職棒球員的實力。「我們當然有很好的球員，但更重要的是，要把事情做得確實，讓外界留下好印象。」身為其中一員，只要獲得肯定，就是與有榮焉。

至於帶隊輸贏，洪一中坦言自己已不像過去那麼執著，「年輕的時候會擔心沒工作，現在不是這個心態。我更在乎的是球員的成長，他們的棒球路還很長，希望他們能建立正確的觀念。」

「當然我是很急性子，反應有點激烈。」但洪一中強調出發點單純，「我要把這支球隊弄好，讓下一個帶球隊的人更好帶。」他希望球員們能走在正確的方向上，在漫長的職業生涯中持續進步。

洪總也重申「工欲善其事，必先利其器」，樂見大環境更好，「有好的環境，自然提升比較快。」並特別點出訓練基地的重要性，有完善的硬體設施，再搭配運動科學輔助，才能在競爭中保持優勢。

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹洪一中中職教練

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

台鋼天鷹簽下阿巴西！　本季陣容最後一塊拼圖提升火力

台鋼天鷹簽下阿巴西！　本季陣容最後一塊拼圖提升火力

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

熱門新聞

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華男籃爭亞洲盃4強　FIBA曝勝負關鍵

2羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」

3大谷翔平開轟難救道奇　遭天使逆襲

4大谷翔平遭前東家罕見三殺

5191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

最新新聞

1「手帕王子」周彥農想辦法與手汗共處

2味全4比1逆轉兄弟　羅戈締悲情紀錄

3史上首次「金鏞連線」開轟！

4陳克羿拿到本季首勝！古久保點名他

5金鏞炸裂！統一獅雙轟5比1勝　悍將苦吞5連敗

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366